Bram Van Langen live concert

Mercoledì 26 ottobre 'La Traccia Nascosta A.p.s.. torna ad ospitare sul suo palco musicisti dal mondo'. ???? ??? ??????, cantautore e polistrumentista olandese che ha studiato chitarra e basso al conservatorio.

Un pensatore, sensibile ai più piccoli gesti e momenti – nella sua musica questo si traduce in note ponderate con attenzione, e parole scelte per il loro suono e cadenza tanto quanto per il loro significato, plasmate in una struttura poetica finemente sintonizzata che fa tornare a ascolta ancora più da vicino.

Ispirato da artisti come Nick Drake, Jan Johansson, Paul Simon e Paul McCartney, ha un’affinità simile per melodie piacevoli e armonie calde e affascinanti in cui l’ascoltatore può trovare un posto tranquillo dove vagare.

Negli ultimi dieci anni, viaggia in tutta Europa con lunghi tour, con 100 concerti l’anno, scoprendo storie e nuovi amici nei paesi lungo la strada. Fuori dal palco, Bram cerca la calma e la tranquillità, per raccogliere i suoi pensieri e sfuggire alla pressione e al ritmo del nostro mondo moderno e rumoroso.Scoprendo così le lunghe spiagge tranquille e la natura straordinariamente bella della Svezia, è diventato un visitatore abituale, assorbendo cultura e lingua.