A Bovino il secondo meeting Aigae Puglia

Dal 14 al 17 marzo sarà Bovino ad ospitare l’evento di formazione tenuto dall’Associazione Italiana Guide Ambientali escursionistiche (Aigae). Si tratta di una quattro giorni costruita sulla formazione, sul confronto, sulle escursioni ed anche sulla convivialità, per rinsaldare nelle guide escursionistiche accreditate - se ne contano un centinaio soltanto in Puglia - la consapevolezza di dover svolgere la propria professione partendo da una profonda conoscenza del territorio.

Partners dell’evento difatti saranno Regione Puglia, Comune di Bovino, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Rete WEEC Puglia e Slow Food Foggia e Monti Dauni.

“La scelta di Bovino e dei Monti Dauni – spiega Ezio Spano, coordinatore regionale di Aigae – non è casuale. Aigae vuole essere un attore importante con un ruolo di riferimento nell’esplosione turistica che a breve si manifesterà su questo lembo di Appennino, tutt’altro che ‘sub’ ma ancora purtroppo poco conosciuto”.

“Ringraziamo Aigae Puglia e in particolare Ezio Spano per aver scelto Bovino e il suo territorio come sede per questo importante meeting – commenta Stefania Russo, Sindaca di Bovino – in linea con la nostra idea di turismo lento e dolce che valorizzi il nostro grande patrimonio paesaggistico, storico e culturale. Un turismo alternativo che è in crescita, che mostra per il nostro territorio un forte interesse e che ha bisogno della formazione di figure specializzate come quella della guida ambientale escursionistica”.

Si parte giovedì 14 marzo alle 9 con i saluti istituzionali e la visita del borgo. Dopo la pausa pranzo è prevista l’assemblea dei soci presso la biblioteca civica e per concludere l’agricena sociale ‘Piana delle Mandrie.

Venerdì 15 in mattinata è prevista una escursione-formazione seguita da un momento di confronto sullo studio e il monitoraggio dei lepidotteri presso la biblioteca civica. Ne pomeriggio un incontro sul cicloturismo presso la sala consiliare e uno sulla pianificazione dei laboratori didattici in biblioteca. A concludere la giornata sarà il convegno ‘Turismo dolce, un’opportunità per i Monti Dauni’ con gli interventi degli amministratori del borgo dauno, del Direttore Generale ufficio Turismo e Cultura, Regione Puglia Aldo Patruno, del Presidente Aigae Guglielmo Ruggiero, del Presidente WEEC Puglia Giovanni Lamacchia, di Luca D’Andrea di ‘Convivium Leader Condotta Slow Food Foggia e Mondi Dauni’ e di Francesco Martino di Aigae Puglia.

Sabato 16 marzo, in mattinata è prevista una escursione mentre il pomeriggio momento di incontro in biblioteca dal titolo ‘Biodiversità e limiti dello sviluppo sostenibile”. Domenica 17, dalle 9 alle 13 incontro dal titolo ‘La Via dei Molini e il Fiume Cervaro”. A seguire chiusura dei lavori e saluti.