Letture ad alta voce nel bosco Incoronata: al via le escursioni letterarie di 'RivoltaPagina'

Il bosco Incoronata presidio di lettura oltre che di educazione ambientale. Accadrà domenica 28 maggio grazie ad una vera a propria escursione letteraria nel bosco alle porte di Foggia organizzata dal ‘Presidio del Libro RivoltaPagina’ (di cui fanno parte diverse associazioni del territorio).

Il ritrovo dei partecipanti sarà alle 10 nell’area picnic del bosco da dove partirà una passeggiata in compagnia dei libri che si concluderà al fiume Cervaro intorno a mezzogiorno. Il programma prevede un percorso di poco più di un chilometro e mezzo, in gran parte pianeggiante, con quattro tappe intermedie, con la lettura di brani su temi ambientali. Altre letture saranno condivise dai partecipanti, una volta arrivati a destinazione, lungo il fiume, dove si sosterrà per la pausa pranzo al sacco, con l’accompagnamento di prodotti messi a disposizione dalla bottega ‘Centonove/Novantasei’, sponsor dell’iniziativa.

Nel pieno rispetto della sostenibilità, gli organizzatori hanno previsto l’utilizzo di eco-stoviglie e la raccolta differenziata dei rifiuti che verranno prodotti. E consigliano di portare, oltre ad acqua e pranzo al sacco, un libro con un brano da condividere con gli altri. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione via mail (presidiofgrivoltapagina@gmail.com)