Torna Borgo Talent, dal 5 al 7 agosto a Borgo Celano

E' tutto pronto per la quinta edizione del Borgo Talent, il talent del Gargano promosso dalla Pro Loco di Borgo Celano in collaborazione con Borgo Magna, ideato e condotto da Luigi Mossuto dal 2017. L'edizione si svolgerà dal 5 al 7 agosto, dalle 20.30 a mezzanotte, in Piazza deli Artisti ed in diretta su Tv Gargano. Venti concorrenti provenienti da tutto il Gargano suddivisi in quattro categorie: cantautori, poeti, attori e Ballerini. Atteso nella serata finale il presidente della Pro Loco Puglia Rocco Lauciello. Ci saranno stand gastronomici.



Numerosi gli ospiti che saliranno sul palco del talent del Gargano: i Cantori Di Carpino, Michele Merla, Michele Longo, Michela Parisi Mago Lu, il Bodyguard del Gargano, Giandomenico Nardella, Antonio Pace, Maurizio Tancredi, Home Dance Studio, Petercox, Vanessa Calderisi, Mikalett Giuliani, gruppo corteo storico , I Nornmanni e tanti altri

Confermata la direzione artistica, che anche quest'anno è affidata a Silvio Nardella. Rinnovato e rafforzato lo staff composto da Filippo Giuliani (direttore artistico per una sera) Lucia Iannacci e Grazia Mossuto (coordinatrici staff), Salvatore Savino (responsabile comunicazione), Leonardo Martino (fotografo ufficiale), Anna Filogonio, Michele D’Apote e Matteo Petruccelli (logistica), Gabriele Martino (regia televisiva), Francesco D’Addetta (fonico) e Luigi Battista (aiuto audio).