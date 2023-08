Borgo Divino, il festival dedicato alla memoria e all'enogastronomia

E’ tutto pronto per la prima edizione di 'Borgo Divino 2023' a Rignano Garganico, il più piccolo comune della Montagna del Sole, e nella vicina San Marco in Lamis. L’iniziativa è organizzata dal Circolo Culturale 'Giulio Ricci' di Rignano Garganico e dal Circolo Auser di San Marco in Lamis, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Rignano Garganico e San Marco in Lamis e varie aziende produttrici del territorio.

L’evento ospiterà anche il Premio Jalarde 2023 (riconoscimento alle migliori menti rignanese, garganiche e pugliesi) e dal Premio alla Memoria Ritrovata, dedicata quest’anno al musicista e maestro Paolo Pinto, dedicato agli storici musicisti, cantanti e cantautori sammarchesi.

L’appuntamento è previsto il 17 agosto 2023 a Rignano Garganico e per il 20 agosto 2023 a San Marco in Lamis. Il piccolo borgo oggi conta meno di 2000 abitanti, ma ha origini che si perdono nella preistoria più remota, come testimoniano i resti rinvenuti nel noto giacimento paleolitico di Grotta Paglicci e in altre decine di siti archeologici. La città sammarchese ha origini più recenti, ma la sua storia e i suoi uomini di cultura hanno reso grande il nome della Puglia nel mondo. Ci sarà spazio per spettacoli musicali, teatro, convegni, mostre, rappresentazioni storiche, assaggi di pietanze e produzioni eno-gastronomiche tipiche del posto. E ci sarà spazio anche per l’Apecar dell’Amore di Giggione Demaio.

Tutto il ricavato sarà devoluto al progetto Taxi Sociale, che interesserà le comunità di Rignano Garganico e San Marco in Lamis.

12 agosto 2023 - San Marco in Lamis (FG) - Sede operativa AUSER, Via Amendola n. 77

Ore 17.00 - Laboratorio di panificazione;

Ore 18.00 - Presentazione volume “Rocco e Carmela, storia d’amore e di transumanza”, a cura dell'autore, dell'assessore alla cultura Meriligia Nardella, del letterato Matteo Coco e dello scrittore ed artista Andrea Ruscitto.

13 agosto 2023 - San Marco in Lamis (FG)

Ore 17.00 - Laboratorio pasta fresca;

Ore 18.00 - Anteprima video-documentario su leggende, storie ed eventi di cronaca raccontati dai nostri anziani ed ispirate al volume "Fantasmi, Streghe e Lupi Mannari del Gargano", del giornalista e scrittore Angelo Del Vecchio.

Ecco il programma.

17 agosto 2023 – Rignano Garganico (FG) – Centro Storico/Castello Baronale

Ore 18.00 – Convegno sul tema “L’arte preistorica a Grotta Paglicci e nei valloni del primo gradone garganico”, con la partecipazione di Andrea Ruscitto e Severino Stea - Chiesa Madre "Maria Santissima Assunta";

Ore 19.00 – Presentazione volume “Rocco e Carmela, storia d’amore e di transumanza” - Chiesa Madre "Maria Santissima Assunta", a cura dell'autore, del letterato Matteo Coco, del giornalista Saverio Serlenga e dello scrittore ed artista Andrea Ruscitto;

Ore 20.00 – Premio Jalarde 2023 - Chiesa Madre "Maria Santissima Assunta", presieduta da Angelo Mastrillo, Docente Università degli Studi di Bologna, e Angelo Del Vecchio, giornalista e scrittore; modera Saverio Serlenga; partecipa all'evento lo scrittore e ricercatore Gabriele Falcone, nipote diretto del Brigante Gabriele Galardi, abitatore ottocentesco del sito preistorico di Grotta Paglicci, a cui è ispirato il Premio;

Ore 21.00 – Degustazione prodotti della terra, panzanella, musciska secca, caciocavallo podolico e vini locali (a cura del sommelier Angelo La Riccia); collaborano: Olio Prencipe, Azienda Agricola Di Carlo, GargaLoca, Azienda Agricola Buttacchio, Azienda Agricola La Masseriola, Azienda Agricola Gentile, Azienda Agricola Fratelli Demaio ed altre); durante la serata ci sarà l'incursione di Rachele De Angelis, che racconterà le sue antiche storie del paese e intonerà i canti di un tempo, tutto mentre prepara sul posto orecchiette e strascinate alla maniera dei nonni;

Ore 22.00 – Bulles Note Squinternet in Concerto presentano Rabarbaro Blues, omaggio blues/swing a Lelio Luttazzi (con Ciro Iannacone, Tiziano Paragone, Gina Palmieri, Salvatore De Iure e Ulrico Priore), presso il Giardino storico del Castello Baronale;

Ore 24.00 – Visita guidata notturna nel centro storico medievale (alla ricerca dei luoghi che hanno ispirato leggende o che sono stati teatro di fatti di cronaca realmente accaduti), con aperitivo al Chiosco dei Sogni (nei pressi della Panchina Gigante) a base di prosecco e vero succo di melograno Delvy;

Ci sarà spazio inoltre per esposizioni artistiche a cura di Salvatore Marchesani (che presenterà, tra l'altro, una sua idea di contenitore per vini) e altri.

Inoltre spazio alla mostra fotografica dedicata agli Ulivi Rignanesi di Paulina Lidia Sroka, artista di origini polacche naturalizzata italiana.

20 agosto 2023 – San Marco in Lamis (FG) – Via Grande Torino/Via Amendola/Padula

Ore 18.00 – Convegno-dibattito sul tema “Resistenza e contro-Resistenza: storie di partigiani e fascisti garganici”;

Ore 19.00 – Presentazione portale e mostra virtuale sui gruppi musicali sammarchesi di ieri e di oggi (a cura di Sammarco POP e di Luigi Ciavarella);

Ore 20.00 – Premio alla Memoria dei Musicisti Sammarchesi 2023, quest'anno dedicato al compianto Paolo Pinto, a cura di Ciro Iannacone, Alessandro Napolitano e Luigi Ciavarella;

Ore 21.00 – Degustazione salsiccia a punta di coltello, panzanella e cacioca vallo podolico e vini locali (a cura del sommelier Angelo La Riccia ed altri);

Ore 22.00 – Auserock: gara tra band locali; Tributo a Paolo Pinto e agli artisti musicali che costituisco la memoria storica di ieri e di oggi di San Marco in Lamis e della Capitanata;

Ore 24.00 – Visita guidata notturna nel centro storico sammarchese (alla ricerca dei luoghi che hanno ispirato leggende o che sono stati teatro di fatti di cronaca realmente accaduti).

Ci sarà spazio inoltre per esposizioni artistiche a cura di Salvatore Marchesani e altri.

Vietato mancare!