Un bootcamp di 24 ore per potenziare le competenze: la 2^ edizione dell’Hackathon targato Uni Fg

Il dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia ospiterà un bootcamp di 24 ore rivolto a studenti universitari e di scuola superiore, che avranno la possibilità di partecipare a una sfida creativa per ideare, in squadra, un progetto innovativo volto a promuovere il benessere della società. Docenti interni e ospiti esterni si alterneranno per motivare gli studenti e potenziare le loro competenze su quattro aree strategiche digital competence, public speaking, science competence e creativity competence.

Fra gli ospiti esterni Danilo Vona, ricercatore in scienze chimiche e molecolari presso l’università di Bari e frontman della band 'Geidi for president' per l’area public speaking, e Moreno & Santa, fotografi e content creators che si impegnano da anni nella valorizzazione del territorio foggiano, per l’area creativity competence.

Il magnifico rettore prof. Pierpaolo Limone aprirà i lavori alle 10 di giovedì 13 ottobre e a seguito della premiazione dei lavori da parte della giuria gli studenti potranno concludere la giornata ballando a ritmo di musica, con un dj set appositamente allestito all’interno della struttura a partire dalle 23.

