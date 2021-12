Bonny Jack live at 'La traccia nascosta' di Manfredonia

Un concerto ispirato da due dei più famosi pirati della storia (Anne Bonny e Jack Rackam). Bonny Jack è il nome scelto da Matteo Senese per questo progetto One Man Band. Dopo una lunga esperienza a Seattle con uno dei suoi progetti torna in Italia e si riavvicina al suo grande amore il Blues.



La sua musica è un viaggio nelle origini del Blues, la ricerca di raccontare attraverso la musica quelle ambientazioni notturne, atmosfere paludose e racconti hoodoo tipiche dei suoni Roots del Mississippi. Un disco autoprodotto (Bone River Blues) uscito lo scorso maggio e uno nuovo pronto ad uscire a Dicembre “Blues River Blues”. Nel suo live set alterna, voce, chitarra, banjo e cassa cayon per un spettacolo unico.



L’evento si svolgerà secondo le disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, Ingresso contingentato con obbligo di green pass.