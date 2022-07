A Monte Sant'Angelo torna 'Bollicine di Puglia', la più importante rassegna dedicata ai vini spumante

Sabato 30 luglio 2022 a partire dalle ore 19 ritorna la più importante rassegna dedicata dai Sommelier Ais Puglia ai vini spumante della nostra regione e riapre i battenti in pompa magna dopo due anni di stop legato alla pandemia. Siamo alla quinta edizione e la Delegazione Ais Foggia in collaborazione con il Comune di Monte Sant’Angelo e la Regione Puglia Assessorato alle Risorse Agroalimentari si accingono ad organizzare un evento da record per numeri di aziende ed etichette presenti, si punta a superare le 100 etichette, e presenze di appassionati wine lovers, sono quasi 1000 i tagliandi messi in prevendita.



L’appuntamento tanto atteso dagli appassionati della cultura del vino si rinnova nella suggestiva cornice del Castello di Monte Sant’Angelo (comune Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco) e parte alle ore 19 come sempre con un convegno dedicato alla crescita per qualità e mercati dei vini spumante di Puglia, e continua alle 20 con l’apertura dei banchi d’assaggio.



Quest’anno sono ben 5 i piatti da abbinare alle preziose bollicine d’Apulia: una degustazione di ostriche; la selezione di salumi artigiani del Sommelier Clandestino; formaggi semistagionati del territorio; 2 piatti preparati da Chef di pregiati ristoranti del Gargano.



Costo partecipazione Soci AIS € 25, non soci € 30



I biglietti sono acquistabili in prevendita negli esercizi commerciali indicati di seguito oppure

on line al seguente link: sommelierpuglia.it/eventi/prodotto/bollicine-di-puglia-2022/



PUNTI VENDITA SUL TERRITORIO



Foggia – Antica Enoteca Saponaro – Via N. Borrelli 2/4/8/20/22 – Tel 0881/741434




Manfredonia – Bar Gatta

Corso Manfredi 35 - Tel 0884/587757




Monte Sant’Angelo – Edicola Lo Scarabocchio – Corso Vitt. Emanuele 189 – Tel 0884/562299



Monte Sant’Angelo – Biglietteria Del Castello – Largo Roberto Il Guiscardo 1 – Tel 0884/562062




San Giovanni Rotondo – Lo Chalet Dei Gourmet – Contrada Patariello 17 – Tel 335/7004336




San Severo – Bevande Mezzina

Via Michele Zannotti 148 – Tel 0882/226152




Vieste – Enoteca Vini E Sapori

Via Cesare Battisti 77 – Tel 348/826 6153





Tel. 080 4949189 - info@aispuglia.it