"Bimbi, oggi vi racconto del Natale!"

Il Natale si avvicina e durante la vigilia Babbo Natale e gli elfi leggeranno delle fiabe e delle tradizioni sul Natale da tutto il mondo.

Visitando la Casa di Babbo Natale, scopriremo le tradizioni di altri luoghi lontani!

Per partecipare a tutte le attività gratuite preparate dalla Casa di Babbo Natale, non dimenticate di seguirci con un Like alla pagina.

Saremo lontani, ma vicini!