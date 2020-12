Natale a Candela: "Bimbi, dove ho messo i miei occhiali?!"

Babbo Natale ha perso gli occhiali allestendo la Casa di Candela. Ora non riesce a leggere le tantissime letterine.

Con l'aiuto dei bambini, che in diretta streaming lo guideranno nella Casa per dargli indicazioni, riuscirà a trovare gli occhiali e consegnare in tempo i regali!

Per partecipare a tutte le attività preparate dalla Casa di Babbo Natale, non dimenticate di seguirci con un Like alla pagina.

Saremo lontani, ma vicini!