‘Noteum’ centra l’obiettivo e raddoppia: due brani dalla ‘comune' musicale riunita a Foggia

‘Noteum’ centra l’obiettivo e raddoppia. Sono infatti due i brani partoriti dalla ‘comune musicale’ creata con la prima edizione del format ‘Canzoni dietro le quinte’, l’esperimento musicale realizzato dal 27 ottobre al 1° novembre dall’etichetta discografica ‘Noteum’ di Foggia. Protagonisti della prima maratona creativa sono stati quattro cantautori, afferenti a tre distinti progetti musicali, proventi da regioni differenti e vissuti diversi, che si sono incontrati per la prima volta nella sala prove della struttura di via Troia (Provinciale 115).

Insieme, per 5 giorni e 5 notti, hanno cercato l’accordo perfetto per fondere stili e suggestioni, dando vita ad un progetto musicale coerente ed corale. Anzi due, uno nato e finito sull’onda dell’entusiasmo creativo (il singolo verrà lanciato in primavera); l’altro in fase di revisione. ''Canzoni dietro le quinte è giunto al termine ed è stato un mix travolgente di emozioni”, spiega Matteo Bruno, amministratore unico dell’etichetta foggiana. “Posso dire che l’esperimento è riuscito, con la creazione di due pezzi che sono il punto d'incontro di mondi musicali e generi diversi”. Il futuro del format? “E’ oggetto di una attenta riflessione. Il successo dell’edizione-pilota ci porterebbe a scommettere senza dubbio su altre edizioni”, conclude.

I quattro artisti che sono stati coinvolti in questo ‘esperimento musicale’ sono Nico Maraja, Alis Mata e il duo Malìa. Il primo viene dalla Capitale, ha 45 anni, vari album ed esperienze musicali sulle spalle. Alis Mata, invece, ha 29 anni e si muove tra Firenze e Milano. Infine, il duo Malìa, composto dai foggiani Federica Vinciguerra e Massimo Laquaglia. Il coordinamento e la direzione artistica del progetto è stata affidata ad un big della musica italiana: Valerio Zelli, frontman e autore degli Oro nonché presidente dell’etichetta musicale Music Records Italy; ingegnere del suono, Loris Mancini. “Più che un coordinamento è stato un gran bell'incontro con persone dotate di una straordinaria sensibilità umana ed artistica”, commenta Zelli. “Riuscire a gettare il cuore oltre all'ostacolo in una crew di lavoro non è cosa semplice, ma è realmente ciò che è successo. Sono nate due canzoni bellissime che presto avranno un naturale seguito progettuale discografico”.

Soddisfatti i cantautori che hanno preso parte alla maratona creativa: “Porto a casa due bellissime canzoni, 2,5 kg in più, e conoscenze nuove: intanto l'amicizia degli altri cantautori, e poi il loro approccio alla scrittura e alla composizione, così come i consigli preziosissimi di Valerio Zelli nella scrittura e nel canto”, racconta Alis Mata. “Vivere insieme è stato incredibilmente facile. 5 giorni sembravano tanti, e invece sono volati: avrei volentieri continuato e scritto un disco intero”.

“Con Federica, Nico e Alis abbiamo creato un vero e proprio gruppo di lavoro e dato vita a ottimi pezzi, quasi pronti per essere ascoltati da tutti. È stato un fantastico scambio di idee”, aggiunge Max del duo Malìa. “La sfida proposta da Noteum ci ha portati a rivalutare delle nostre idee che credevamo fondate, pensieri che immaginavamo imprescindibili e ha fatto sì che dalle nostre menti venissero fuori dei figli, ovvero le canzoni dietro le quinte”, aggiunge la compagna del duo Federica.

Bilancio più che positivo anche per Nico Maraja: “Torno a casa con due canzoni nuove, un mucchietto di idee, qualche approccio diverso alla scrittura che farà da stimolo al mio lavoro, dei nuovi artisti con cui collaborare ma soprattutto nuovi amici”, spiega. “Credo che l’arte serva a veicolare emozioni e per questo questa esperienza è stata molto ricca. Con Noteum ci si può permettere di non pensare al ritorno di vendita immediato ma alla costruzione di progetti a lungo termine e anche questo Canzoni Dietro le Quinte, questa sorta di anti-X Factor segue questa mentalità”.