Per il terzo anno a Biccari torna il Festival del Tango che quest’anno ha come titolo ‘Ballando sulle radici degli emigrati italo-argentini’. Dopo il successo di presenze delle edizioni precedenti, l’incantevole borgo ospiterà un Festival più articolato e lungo, per far vivere a turisti e residenti l’esperienza unica di trovarsi nel cuore pulsante della capitale argentina, ma in provincia di Foggia. Dal 15 al 18 agosto il piccolo borgo dei Monti Dauni si trasformerà in una vibrante Buenos Aires, con balli, canti, musica e piatti tipici che faranno vivere un'immersione totale nella cultura argentina.

Le quattro giornate comprendono appuntamenti sportivi, percorsi enogastronomici con degustazioni di piatti tipici argentini, mostre, escursioni, presentazioni di libri e collegamenti con media internazionali, un tour nella vicina Volturara Appula. Di rilievo, saranno i momenti dedicati al tango. Anche quest’anno, tra balli, esibizioni e corsi, il direttore artistico Raffaele Ferrante è infatti riuscito a coinvolgere circa 150 coppie di tangueri provenienti da tutta Italia. L’obiettivo è promuovere l'incontro tra la cultura italiana con quella argentina, favorendo il networking e la collaborazione tra i nuovi cittadini italiani e la comunità locale.

‘Biccari come Buenos Aires’ è un evento organizzato dall’Associazione Argentina per il Mondo APS in collaborazione con il Comune di Biccari, la Cooperativa di Comunità di Biccari e il Comune di Volturara Appula, con il patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Argentina e della Regione Puglia, e il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.