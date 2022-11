Giochi di ruolo, torneo di Fifa e sfide a scacchi: in biblioteca apertura straordinaria dedicata alla nuova Area Gaming

Apertura straordinaria della Biblioteca ‘La Magna Capitana’ di Foggia, sabato 12 novembre 2022, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00, interamente dedicata all’area gaming, il nuovissimo spazio dedicato ai giochi in Area Divulgativa.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito dell’International Games Month, organizzato dall’Associazione Italiana Biblioteche per raccontare al pubblico il ruolo che il gioco ha all’interno dei servizi bibliotecari, è organizzata con il sostegno della Fondazione Monti Uniti di Foggia, che condivide l’idea dell’utilizzo del gioco in biblioteca come strumento educativo e aggregativo allo stesso tempo

Non solo giochi per console, ma anche retrogaming, cioè i videogiochi degli anni Ottanta e Novanta, insieme ai giochi da tavolo, agli scacchi e alla dama, per finire con i puzzle: sono tante le possibilità offerte ogni giorno in Biblioteca agli studenti per le loro pause studio, oppure per socializzare e trascorrere un pomeriggio in compagnia.

I giochi di ruolo saranno i protagonisti della mattinata di sabato 12 novembre, con gruppi di giocatori che si cimenteranno in particolare in Dungeons & Dragons, leggendario gioco di ruolo fantasy che ha dato l’abbrivo ad un vero e proprio filone editoriale.

Spazio al torneo Fifa, il sabato pomeriggio, con squadre o giocatori singoli che potranno sfidarsi nei diversi gironi ad eliminazione diretta, per aggiudicarsi il titolo di vincitori del primo torneo Fifa “la Magna Capitana”.

È possibile prenotarsi in sede, oppure inviando una mail all’indirizzo info@lamagnacapitana.it, con oggetto: “Torneo Fifa”.

In collaborazione con A.D. Scacchi Foggia – affiliata Federazione Scacchistica Italiana e C.O.N.I., che ha sottoscritto un patto di collaborazione con la Biblioteca – gli utenti, inoltre, potranno imparare le regole del gioco degli scacchi, oppure sfidare in una partita i professionisti.

A disposizione degli utenti tutti i materiali dell’area gaming, molti dei quali ammessi anche al prestito esterno.

Si replica con un’altra apertura straordinaria sabato 19 novembre, soltanto il pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 20.00.