Bella Gianda a Foggia: il tiktoker del momento incontra i suoi fan al GrandApulia

Il suo vero nome è Michael Casanova, ma il popolo del web ormai lo conosce come Bella Gianda. Ex portiere professionista del Lugano e della nazionale svizzera, conduttore radiofonico, ma soprattutto grandissimo content creator noto ai più giovani per i suoi esilaranti video su Tik Tok.

Bella Gianda è pronto a incontrare tutti i suoi fan al GrandApulia, il prossimo sabato 14 gennaio, alle ore 16.30 per divertirvi con un fantastico live show e lasciarsi abbracciare e fotografare. Per partecipare all'evento completamente gratuito sarà necessario ritirare uno dei 1.000 pass disponibili presso il desk dedicato e posizionato nella piazza centrale del Centro Commerciale nei seguenti orari: - venerdì 13 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 20.00; - sabato 14 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 15.00.

Il pass è valido per una sola persona ed è indispensabile per salire sul palco e salutare l’ospite.

BELLA GIANDA – Al secolo, Michael Casanova, è un ex calciatore. Esordisce come portiere a 18 anni, ma a 26 si ritrova speaker radiofonico. “Nel mezzo – racconta sul suo sito ufficiale – ci sono la scuola (università) e un sacco di altre cose. Volete provare a sfidarmi? Mettete una sigla di un cartone animato e non avrò rivali. Certo per fare lo speaker radiofonico un po’ di sana follia non deve mancare, ma preferisco chiamarla creatività. 31 anni, sognatore ed ex calciatore, questo è quello che sono. Amante della vita e del divertimento, che affronta le sfide a viso aperto e soprattutto con il cuore. Chi avrebbe mai pensato di poter lavorare in radio, eppure ora che qualche annetto di esperienza ce l’ho non credo di poterne fare a meno. Così quando è nata l’idea di lanciare questo “slogan”, Bella Gianda tutto è venuto da sé. Non ci sono strane e cervellotiche strategie dietro quello che sembrerebbe essere diventato un tormentone, direi piuttosto che con quello viviamo tutti i giorni le persone hanno un sano bisogno di divertimento e allora perché no ragazzi, divertiamoci”.