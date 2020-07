Battiti Live sceglie Foggia: tour in Puglia senza pubblico, per il capoluogo dauno c'è Rocco Hunt

C’è anche Foggia tra le tappe del tour di Battiti Live. L'edizione sui generis è stata presentato oggi ad Otranto. Un’edizione che non vedrà la partecipazione del pubblico a causa delle norme anti-Covid, in cui gli artisti si esibiranno in varie località pugliesi. "Nella nostra città ha registrato la sua performance il noto rapper Rocco Hunt" fa sapere il sindaco di Foggia Franco Landella.

Ringrazio Marco Montrone, presidente di RadioNorba, per aver scelto Foggia tra le città per il tour itinerante della manifestazione. Battiti Live si potrà vedere a partire da domenica 26 luglio su Telenorba, Radionorba Tv, Italia 1, Mediaset Extra e, on demand, su Mediaset Play.