Battiti Live, svelati i nomi degli artisti 'on the road' nel Foggiano

Saranno tre gli appuntamenti nel Foggiano di 'RoadToBattiti', le esibizioni on the road che andranno in onda nel corso delle cinque puntate del Radio Norba Cornetto Battiti Live.

Dopo le prime due tappe a Ceglie Messapica con La Rappresentante di Lista e Cisternino con Noemi, il tour arriverà in Capitanata. Venerdì 27 maggio Matteo Romano (esperienza a Sanremo 2022 e Sanremo Giovani) sarà a Lucera; seguiranno Alex e Albe, reduci dal successo nell'ultima edizione di Amici. Il primo si esibirà in Piazza del Popolo a Manfredonia sabato 28 maggio, il secondo a Vieste in piazza Marina Piccola domenica 29 maggio.