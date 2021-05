Battiti live ritorna con il format 'on the road' anti-covid in 15 località pugliesi: ci sarà anche la provincia di Foggia

Anche l'edizione 2021, a causa della pandemia, prevedrà il format rodato con successo lo scorso anno: un main stage a numero chiuso nella cornice di Otranto, e performance on the road in altre 15 località. Anche quest'anno ci sarà la provincia di Foggia

Era nell'aria, come nell'aria c'è ancora l'eco di una eccellente edizione che con una copertura totale di 21,5 milioni di telespettatori (più di 1,3 milioni nel minuto medio) ed uno share medio dell'8% ha reso Battiti Live uno dei programmi di punta di tutto il palinsesto di Italia 1 ed in assoluto il quinto programma televisivo più commentato sui social nel periodo di emissione.

Mediaset e Radio Norba hanno siglato il rinnovo della partnership fino all'estate 2023 confermando la programmazione in prima serata su Italia 1 dello show che ormai è diventato una autentica colonna sonora dell'estate italiana.

Anche l'edizione 2021 prevederà cinque puntate ed una puntata Compilation. Il format di Battiti Live 2021, per evidenti ragioni legate al persistere della pandemia, resterà quello già rodato con successo nella scorsa edizione e pertanto non più itinerante con ampio accesso per il pubblico, bensì un solo main stage a numero chiuso per tutta la kermesse nella splendida cornice di Otranto, e performance on the road da altre 15 località, tre per ogni puntata.

Da oggi parte invece la programmazione del nuovo spot con il quale, a pochi giorni dal lancio del nuovo logo di Radio Norba, verrà svelato anche il restyling del logo Battiti live, con evidenti richiami a quello della Radio.

"La fiducia che Mediaset e la direzione di Italia 1 ripongono in noi", dichiara Marco Montrone, presidente di Radio Norba, "non è più una scommessa ma è la certezza della bontà di un progetto fatto con il cuore e con la testa, un prodotto che, con la collaborazione senza distinzione di bandiera di tutte le professionalità impiegate, è cresciuto fino ad imporsi tra i programmi più apprezzati e attesi della tv".

Lo spot è stato realizzato nella bellissima Polignano a Mare, la città pugliese di Domenico Modugno, scelta evidentemente non casuale, ma fortemente rappresentativa delle origini pugliesi di Radio Norba e più in generale un tributo alla musica italiana, con l'auspicio che tutto il Paese possa tornare a "Volare" sulle note del suo inestimabile patrimonio musicale da sempre messo in scena da migliaia di professionisti ed operatori del comparto dello spettacolo da troppo tempo costretti ad una insostenibile inoperosità.

Lo show sarà condotto dalla collaudatissima coppia composta da Alan Palmieri, direttore artistico di Battiti Live, ed Elisabetta Gregoraci con la partecipazione di Mariasole Pollio e, nel pieno rispetto di tutte le vigenti disposizioni, sarà trasmesso in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba a partire dal 25 giugno. L'appuntamento sulle reti Mediaset: Italia 1, Mediaset Extra ed Italia 2 a partire da metà luglio.

Tra le località on the road ci sarà anche la provincia di Foggia, che già lo scorso anno fu protagonista con l'esibizione di Rocco Hunt nella città Capoluogo, e la suggestiva performance di Francesco Renga sul trabucco di Molinella a Vieste.