Nuova luce per la Basilica di Siponto: arrivano le installazioni della Quiet Ensemble

Giochi di luce e suoni nel parco archeologico di Siponto. Merito di due installazioni artistiche che verranno presentate il 21 giugno. Per celebrare l’edizione 2023 della ‘Festa della musica’ (l’appuntamento annuale promosso dal Ministero della Cultura) all’ora del tramonto, all’interno della Basilica paleocristina in cui sorge l'installazione realizzata da Edoardo Tresoldi verrà eseguita e registrata ‘In Arena’, l’opera in latino di Andrea Laszlo De Simone eseguita da un ensemble di 12 elementi, che a partire dall’8 luglio diventerà la colonna sonora delle visite all’interno del parco archeologico.

A seguire, nella cripta sipontina sarà presentata l’installazione artistica ‘Animae; sulla via sacra di San Michele Arcangelo’ realizzata dal duo artistico ‘Quiet Ensemble’ e che nell’intento dei suoi creatori vuole essere un invito ai visitatori ad “immergersi in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, a scoprire le tracce lasciate dai pellegrini che, con devozione e speranza, hanno percorso il cammino sacro”.

Per l’occasione, il Parco sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle 19.00 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.30), con ingresso gratuito. A partire dal 24 giugno, la cripta della Basilica di Santa Maria Maggiore resterà aperta durante le ore di apertura del parco.