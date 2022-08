Ballinsé, il primo festival internazionale dei balli, dei suoni e della cultura popolare

E' tutto pronto per Ballinsè: il primo Festival Internazionale che dal 13 al 18 agosto riunisce a Panni, in provincia di Foggia, il mondo della danza, dei suoni e della cultura popolare. L’evento pugliese, promosso e organizzato da Rione Popolare (Associazione di Promozione Sociale) in collaborazione con il Comune di Panni, promette di essere anche una iniziativa inclusiva e nel pieno rispetto dell’ambiente, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.



Ballinsè prevede un corposo programma composto da 5 intense ed emozionanti giornate e serate, ognuna con un tema specifico e con professionisti di alto profilo. Si parte con il primo appuntamento dedicato alla Quadriglia e alla Tarantella. E poi ancora: Ballinsè vs Le serenate pe lu paes, danze per i più piccoli, rumene, greche, francesi e country. Canti e riti antichi, ritmi Beat dal Mediterraneo e Medio Oriente. Passando per la tradizionale Festa delle Spighe e la Zampogna di Panni, fino alle Tarantelle dell’Aspromonte, lezioni di Yoga e molto altro in programma per voi!



Balli, canti e seminari sono alla portata di tutti: professionisti e principianti, adulti e bambini, in un tripudio di suoni, colori, usi, costumi e traduzioni provenienti da tutto il mondo: dalla Campania alla Francia, dalla Grecia al Salento, dal Gargano alla Calabria… Inoltre, tante altre esperienze, saranno legate alla scoperta del buon cibo autoctono: ad esempio il 16 agosto potrete fare la colazione bucolica con Le Capre Re’ Zi Pietro e Tonino a Li Macchiun con musica e tarantelle del Pollino e durante tutto il Festival potrete pranzare e cenare scegliendo tra una vasta gamma di prelibatezze: la squisita ciambotta, patate e pupaj’n (peperoni), cacioricotta, baccalà e tante altre bontà tutte da gustare.



“Ballinsé è il primo Festival internazionale dei balli, della cultura e dei suoni popolari”, spiega Rocco Gesualdi, presidente di Rione Popolare, che aggiunge: “Ballinsé è lo stare insieme, il condividere le danze e i suoni dei nostri amici provenienti da tutto il mondo. E’ l'ascolto delle note dell'arcaica Zampogna di Panni, colorate dai sorrisi della gente, dalla tipica ciambotta e dal cacioricotta.

Sul Programma potrete trovare tutte le informazioni più dettagliate, ma vi assicuriamo che ci saranno volutamente delle piccole variazioni e improvvisazioni perché il Festival lo paragono ad un essere vivente, una kermesse fatta di persone, di luoghi, di sorrisi e buon cibo. Un evento unico e alla portata di tutti. Non mancate, vi aspettiamo a Panni!”.





