L'Avis Lucera celebra la Giornata del donatore di sangue

Si svolgerà sabato 18 giugno 2022 la Festa del Donatore 2022, organizzata dall’Avis Comunale di Lucera per celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue, ricorrenza istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 14 giugno di ogni anno.

“Donare sangue è un gesto di solidarietà. Unisciti a noi e salva delle vite”. È questo, nella versione italianizzata del manifesto di AVIS Nazionale, il claim scelto dall’OMS per la giornata mondiale del 2022, ed è proprio con questo spirito di unione che il Consiglio Direttivo del sodalizio lucerino ha deciso di celebrare questa giornata.

Il programma della giornata di sabato 18 giugno prevede la raccolta straordinaria di sangue, organizzata in collaborazione con l’equipe del centro trasfusionale di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, presso la Biblioteca Comunale di Lucera, previa prenotazione.

La Festa continuerà dalle 12.00 alle 16.00, con un pic nic presso “Il Chioschetto” del parco giochi della Villa Comunale di Lucera e dalle 16.00 alle 21.00, saranno aperti gli stand delle associazioni che si uniranno all’Avis di Lucera per celebrare questa giornata. Saranno infatti presenti gli stand del Rotary Club di Lucera, delle associazioni di protezione civile Gavi e del SER Lucera, delle associazioni Aido Lucera e della Fratres Lucera. Gli Sbandieratori e Musici della Città di Lucera e il Gruppo Storico “I Normanni” si esibiranno durante la festa sul viale della Libertà della Villa Comunale, e il gruppo SPQL rievocherà i fasti della Lucera romana presso l’Anfiteatro di Lucera. Sempre nei pressi del parco giochi della Villa Comunale, per i più piccini, saranno collocati i giochi gonfiabili, dove, accompagnati dai genitori, sarà possibile divertirsi in compagnia.

L’appuntamento della Festa del Donatore è volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione di emocomponenti e, soprattutto, a sottolineare l’impegno fondamentale di chi, gratuitamente, compie questo gesto solidale a favore di tanti cittadini ed a supporto del Sistema Sanitario Nazionale. La giornata del 18 giugno ha anche il duplice obiettivo di valorizzare e promuovere le bellezze della città di Lucera e tutelare la salute pubblica.

Per tutta la giornata di Sabato 18 giugno, i soci Avis che esibiranno il tesserino associativo Avis, potranno visitare gratuitamente i monumenti della città di Lucera e, previa prenotazione, potranno partecipare ai tour guidati gratuiti della città, accompagnati dalle guide turistiche ufficiali, che partiranno dal parco giochi della villa comunale di Lucera alle ore 16.00 e alle ore 18.00.

Infine, grazie al supporto e alla collaborazione degli amici di Gargano Vita e dell’Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, delle Riabilitazione e della Prevenzione di Foggia, nel pomeriggio di sabato 18 giugno, saranno presenti gli stand dei diversi professionisti sanitari afferenti all’ordine che eseguiranno, in favore di tutta la cittadinanza che parteciperà all’evento, screening preventivi gratuiti e informazioni sulle professioni sanitarie.

La Festa del Donatore 2022, patrocinata dal Comune di Lucera, ha anche il suo testimonial d’eccezione: Santino Caravella, lucerino doc e grande amico dell’Avis di Lucera, che sarà presente alla festa in villa comunale.

La Festa del Donatore 2022, avrà inoltre un anticipo calcistico venerdì 17 giugno alle 19.30, presso il Centro Sportivo Casanova, dove si terrà un quadrangolare di calcio “In Campo con GINA” organizzato dall’Associazione G.I.N.A. (Grandi Idee Nascono Amando), e che vedrà sfidarsi i giovani dell’Associazione G.I.N.A., gli ospiti e i volontari della Casa Padre Agostino Castrillo, i genitori degli allievi della Scuola Calcio Sportiva Pietro Carella di Lucera e una rappresentativa dell’Avis Comunale di Lucera.

Per informazioni e per prenotare la propria donazione o il tour della città, è possibile contattare l’associazione Avis di Lucera al numero 3515746020, anche tramite sms o whatsapp, o sui canali social dell’associazione.