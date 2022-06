I primi 50 anni dell'Avis Foggia: festa grande con Luxuria e lo Zoo di 105

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Con quasi 2 anni di ritardo - causa pandemia - si festeggiano finalmente i 50 anni dell'Avis di Foggia.

Una mega festa con ingresso gratuito, organizzata da Bellavita Eventi presso la piscina della sala International, dove si alterneranno il duo comico di casa nostra Fabio Conticelli e Dino La Cecilia, con gli Insert 'oin di Giuseppe Gaeta e Francesco Moreo. Presenteranno Anna Russo e Stefano Bucci con Antonio Solimine fino ad arrivare ai main ospiti con lo Zoo di 105 e Vladimir Luxuria. Appuntamento a martedì 14 giugno alle 19 all'International, messo a disposizione dalla famiglia Caiaffa, che l'Avis ringrazia pubblicamente.

STORIA DELL'AVIS

L'AVIS a Foggia nasce nel 1970 ed in brevissimo tempo diventa la prima associazione di volontariato presente sul territorio. È intitolata all'indimenticabile Rosario Siciliano (un giovane cittadino affetto da leucemia e che nonostante l'aiuto dei numerosi amici e cittadini non riuscì a salvarsi). Nel 1972 apre un centro trasfusionale, che quattro anni dopo cede agli Ospedali Riuniti. Oggi l'Avis di Foggia conta circa 5400 donatori ed effettua circa 6.000 donazioni all'anno.

I PRESIDENTI DAL 1970 AD OGGI

1970-1972 LUIGI TRICARICO

1973-1979 ALFONSO RIZZI

1980-1989 GABRIELE SCALFAROTTO

1990-1996 GIANFRANCO CONSIGLIO

1997-1998 ANTONIO DE BELLIS

1998-2000 GIAMPAOLO IMPAGNATIELLO

2000 MARIA TERESA MENNITTI

2000-2009 FILIPPO FEDELE

2009-2013 MAURIZIO D'ANDREA

2013-2017 MARIA ROSARIA MARCIELLO

2017 AD OGGI ALESSANDRO GIALLELLA

I TESTIMONIAL

L'attività dell'associazione nel corso degli anni ha coinvolto diversi personaggi famosi del mondo dello sport e dello spettacolo, tutti nativi della città di Foggia e di diverse categorie sociali. I primi furono Renzo Arbore, la campionessa olimpionica di salto in alto Antonella Bevilacqua, il comico Stefano Bucci, l'attrice e regista Virginia Barrett, i calciatori Roberto Carannante e Giuseppe Colucci, la Miss Italia Manila Nazzaro, la soprano Rosa Ricciotti, l'arpista Annamaria Bartoccioli, la cantante Giovanna Russo, il cantante Antonino Spadaccino, il comico Pino Campagna, il trio comico A' Passatelle, il jazzista Gegè Telesforo, i campioni di Karate i fratelli di Bello, l'attore Michele De Virgilio, il duo comico Pio e Amedeo, i Musicomio, il mondo del giornalismo foggiano, lo schermidore Luigi Samele delle forze armate; Vladimir Luxuria testimonial 2022 per festeggiare i 52 anni dell'associazione.

Da sempre la campagna di sensibilizzazione che l'Avis comunale di Foggia mette in atto parte prima di tutto dalle scuole, per poi allargarsi a tutte le fasce di popolazione (Enti Amministrativi, Parrocchie) per offrire ai giovani la conoscenza della donazione e avvicinarla alle tematiche del dono del sangue, attraverso l'organizzazione di momenti ludici e di aggregazione sul territorio, dai tornei di calcetto ai quadrangolari di diverse discipline sportive, agli spettacoli teatrali, alla celebrazione dell'anniversario della fondazione dell'Avis comunale, alle feste sociali legate alle tradizioni locali.

ANDAMENTO DELLE DONAZIONI

1997 totale 4964

1999 totale 4871

2000 totale 4499

2001 totale 5195

2002 totale 5695

2003 totale 6383

2004 totale 6404

2005 totale 6101

2006 totale 5846

2007 totale 5856

2008 totale 6019

2009 totale 5901

2010 totale 6018

2011 totale 6060

2012 totale 6362

2013 totale 6062

2014 totale 6129

2015 totale 6174

2016 totale 6656

2017 totale 6219

2018 totale 6003

2019 totale 5870

2020 totale 5362

2021 totale 5593

2022 totale 2023