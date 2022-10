San Severo fa festa con Autunno in Gusto

Ci saranno i mercatini e le degustazioni con i migliori vini e olii extravergine assieme a tutte le altre eccellenze produttive e ai piatti della tradizione sanseverese, ma non solo: visite guidate alle cantine ipogee, al Teatro Verdi e in tutti i luoghi d’interesse storico-architettonico di San Severo. E poi, ancora, musica, arte, teatro, iniziative per gli amanti della bicicletta, caldarroste e scorpelle. Tutto questo e molto altro ancora sarà di scena a San Severo sabato 22 e domenica 23 ottobre, e poi ancora domenica 30 nell’ambito di “Autunno in Gusto”, evento organizzato dall’Amministrazione comunale di San Severo per promuovere il saper fare di tante aziende agricole e agroalimentari e per valorizzare la bellezza di edifici storici e luoghi insieme all’effervescenza artistica delle associazioni culturali.

Il 22 e il 23 e, ancora, il 30 ottobre largo Carmine diventerà Piazza del Gusto e sarà l’epicentro di attività ed eventi che s’irradieranno nella città.

SABATO 22 OTTOBRE. A partire dalle ore 18 di sabato 22, e per tutta la domenica, i sommelier della delegazione sanseverese dell’AIS saranno pronti a far degustare i vini rossi, rosati e bianchi e gli oli delle cantine e dei frantoi dell’agro sanseverese. Con loro i giovani agricoltori del Mercato della Terra, organizzato dalla condotta sanseverese di Slow Food, del Mercato Contadino e le aziende rappresentate da Coldiretti, Confagricoltura e Cia che esporranno prodotti tipici e serviranno piatti della tradizione enogastronomica di San Severo.

Piazza del Gusto sarà animata anche dai giovanissimi scout dei gruppi San Severo 1 e 3, che prepareranno caldarroste e scorpelle.

L’evento sarà aperto dalla street music della Mo’ Better Band, celebre banda di strada, che riempirà di suoni e note i vicoli del centro storico con diverse performance durante il pomeriggio e la serata.

DOMENICA 23 OTTOBRE - Ricco di attività e iniziative il programma di domenica 23 che sarà aperto dalle visite guidate alle chiese storiche, le cantine ipogee, le edicole votive, le antiche mura della città, il teatro Verdi e le bellezze sanseveresi curate dall’associazione Archeoclub e dal Touring Club. Chi abbia voglia di pedalare potrà unirsi al gruppo organizzato dalla Pro.Gi.T. per una passeggiata su due ruote che farà tappa all’oleificio Umberto Montagano e all’Antica Cantina. Con loro gli appassionati vespisti del Vespa Club San Severo. Sempre in mattinata sarà possibile visitare il Museo dell’Alto Tavoliere e viaggiare nel tempo lungo i Percorsi archeologici tra olio e vino.

I produttori di Piazza del Gusto apriranno bottega alle 10 del mattino e a loro si unirà l’associazione La Strada dei Sapori con un gustoso aperitivo a km0.

Il pomeriggio del 23, dalle 18.00, si torna in largo Carmine per proseguire le degustazioni e assistere alle performance artistiche organizzate dall’associazione Teatro Cantina. In serata, a partire dalle 19.00, l’associazione Radici allestirà nel foyer del teatro Giuseppe Verdi la commedia popolare Il benvenuto e il vino - U bommënútë e u vìnë, dedicato a San Martino. Lo spettacolo sarà replicato alle 19.45 e alle 20.45 volte a causa della notevole affluenza prevista dagli organizzatori.

DOMENICA 30 OTTOBRE - L’ultimo atto di Autunno in Gusto con, in mattinata, la Camminata tra gli Olivi, evento nazionale organizzato dall’associazione Città dell’Olio di cui è parte San Severo, e, nel pomeriggio, l’evento Peranzana Style che prevede degustazioni e performance artistiche in largo Carmine.