I riti della vendemmia, l'enogastronomia e la cultura popolare: torna 'Autunno in Accadia'

I colori e i sapori dell'autunno 'accenderanno' i prossimi sabato e domenica, 28 e 29 ottobre, Accadia, paese dei Monti Dauni dove si svolgerà la XVIII edizione di 'Autunno in Accadia' – Festa dell’uva, del vino e dei prodotti tipici autunnali, a cura del Comune di Accadia e della locale Proloco.

"Anche questo autunno si terrà ad Accadia, nella splendida cornice del borgo, la festa dell'uva diventata ormai un appuntamento tradizionale nel panorama delle manifestazioni organizzate nel subappennino dauno", spiega il sindaco, Agostino De Paolis.

"La manifestazione quest'anno assume un significato speciale, poiché oltre alle consuete celebrazioni delle tradizioni locali legate alla vendemmia, è accompagnata dall'impegno profuso da questa Amministrazione per il recupero delle colture tradizionali ed autoctone dell'area geografica che mirano al recupero ed al reimpianto di quelle antiche qualità di uve locali in forma più ampia e sistematica sul territorio cogliendo l'occasione della messa in campo di forme di sinergia con gli operatori specializzati del settore".

La manifestazione si svolgerà nel suggestivo e antico Borgo “Rione Fossi” dove saranno allestiti stand gastronomici per la degustazione di piatti della tradizione culinaria del nostro territorio quali la classica “Ciambotta” servita in una culla di pane dei fornai accadiesi, formaggi tipici, zucca, “Patate alla munacegna” e tanto altro ancora.

I visitatori potranno degustare il vino in artisti calici presso le numerose cantine disposte all’interno del Borgo. Non mancherà la degustazione del Vincotto, nettare distillato con metodi antichi.

L’antico rito della pigiatura dell’uva, nei tini, sarà riproposto in piazza E. Ferro allietato da canti e musiche popolari. La manifestazione sarà impreziosita dalla partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Accadia che con i loro lavori ed elaborati si sono avvicinati e hanno riscoperto valori e tradizioni della cultura contadina accadiese.

Lungo le strade del Borgo, i partecipanti troveranno, mostre fotografiche, laboratori di arte e artigianato, musiche e balli con il gruppo “I Virtuosi della Tarantella”. In serata a partire dalle ore 22:00 concerto dei “Suoni Antichi, iBottari di Macerata Campania”, a seguire dj set. con dj. Simon.

Domenica alle ore 9:30 passeggiata naturalistica alle Gole di Pietra di Punta, Santa Maria dei Teutoni.