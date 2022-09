Al via le audizioni di 'Ama', la prima accademia del musical del Sud

Il successo dello scorso anno è stato notevole e concreto e nella stagione artistica alle porte l’AmA (Accademia Nazionale Musical Art) promette tante, tantissime sorprese. Partono le audizioni AmA per chi volesse intraprendere un’avventura unica nel sud Italia, visto che le scuole di musical riconosciute in Italia sono presenti solo a Bologna, Roma e Milano e solo dallo scorso anno nel capoluogo dauno.

Per centinaia di giovani che vogliano intraprendere questo percorso artistico, AmA ha organizzato tre sessioni di audizioni: a Foggia il 18 e il 25 settembre, a Bari il 24.

I requisiti sono semplici: basta avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni e aver maturato qualche esperienza in campo, visto che l’audizione consisterà in una performance canora, un monologo e una coreografia, oltre ad un colloquio conoscitivo e informativo in presenza o in remoto.

Le cattedre di insegnamento inserite nel programma didattico sono affidate a performer di rilievo nazionale e a navigati personaggi di spicco del settore: attori, registi, coreografi e vocal coach del calibro di Alex Procacci, Silvia Di Stefano, Lena Biolcati, Simone Leonardi, Gabriele Colferai, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone, Cristian Ruiz, Luca Giacomelli, Deborah Desideri, Lucy Petrucci, Daniela Desideri.

I risultati dello scorso anno parlano chiaro: gli allievi dell’AmA di Foggia hanno infatti partecipato al One Man Show di Graziano Galatone (il Febo in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante e Cavaradossi nella versione di Lucio Dalla della Tosca di Puccini) e hanno portato in scena uno spettacolo tutto loro, il musical “Cenerentola”, diretta da Silvia Di Stefano, sui palchi del Teatro del Fuoco, di Serracapriola e con altre 3 date in calendario. La nuova produzione per la seconda biennalita sarà diretta invece da Luca Giacomelli Ferrarini, uno dei re del Musical italiano.

Una delle novità AmA di quest'anno è la collaborazione con la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica San Domenico di Foggia per corsi di vocal coaching tenuti da madrelingua inglesi. L’Accademia inoltre produce la data Zero del Tour italiano di Gaudiano che si terrà a Teatro Giordano di Foggia il 24 settembre.

Per tutte le informazioni ci si può rivolgere al direttore Paolo Citro al 328 922 3022