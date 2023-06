Tutti artisti per un giorno nella 'Dreammer School' inclusiva dell'Assori

‘Dreammer school’ è il titolo dello spettacolo che il 6 giugno alle 19.30 vedrà salire sul palco del teatro Umberto Giordano di Foggia i protagonisti del progetto della ‘Fondazione Assori onlus’ dal titolo ‘Ensamble - artisti di comunità’ finanziato della Regione Puglia nell’ambito dell’avviso ‘Puglia Capitale Sociale 3.0’. Si tratta di un percorso in più step che prevede la realizzazione di un percorso di pratica artistica e arte terapia a favore di soggetti disabili con il coinvolgimento della comunità di appartenenza, per migliorarne la qualità della vita sul piano inclusivo e su quello del benessere psico-fisico.

Martedì in scena, infatti, ci saranno le alunne e gli alunni dell’istituto ‘Notarangelo-Rosati’ e del liceo ‘Poerio’, il corpo di ballo della scuola di danza ‘Tersicore’ e gli artisti diversamente abili della Fondazione. Madrina della serata sarà Wladimir Luxuria. Durante la manifestazione sarà ricordato Riccardo, un artista diversamente abile, scomparso prematuramente.

“Presentare l’evento in concomitanza con il 'Cant’Assori – Festival inclusivo della canzone', il concorso canoro che coinvolge i ragazzi dai 13 anni in su, e che da anni raccoglie un pubblico vastissimo, è l’occasione per accrescere la propria autostima, la capacità di apprendimento degli artisti diversamente abili (Empowermente e capacitybuiding)” ha dichiarato spiega Costanzo Mastrangelo, presidente della Fondazione.

‘Dreammer school’ è l’ultimo dei quattro appuntamenti artistici del progetto ‘Ensamble - artisti di comunità’ iniziato il 30 settembre scorso con la presentazione delle opere pittoriche dell’artista down Marco Mastrangelo e proseguito con il presepe animato da ragazzi diversamente abili e non, accompagnati dai canti natalizi del tenore autistico Vincenzo (14 dicembre) e con il Carnevale a Vico del Gargano il 14 febbraio.