I ragazzi specialmente abili di 'Una mano amica' portano in scena 'Grease d Pandan'

Continua l’impegno dei volontari dell’associazione 'Una Mano Amica' capitanati dalla presidentessa Antonella Trombetta per l’inserimento e l’inclusione sociale dei ragazzi con diverse abilità. Appena concluso il progetto 'Il mare è per tutti' svoltosi presso il lido Holliday a Marina di Lesina, si riparte con il progetto teatrale.

Quest’anno i ragazzi specialmente abili dell’associazione insieme ai volontari porteranno in scena il musical rivisitato ironicamente 'Grease d Pandan', naturalmente in vernacolo lesinese per mantenere un senso di identità e di comunità.

Un tour esplosivo in diverse realtà dove i ragazzi speciali saranno protagonisti in prima persona il 28 luglio a Serracapriola, il 30 a Marina di Lesina e il 5 agosto a San Paolo di Civitate.

“Il nostro piu’ grande impegno , che è anche la nostra più grande gioia , è lavorare, oltre che aiutare, integrare e condividere una parte del nostro tempo con i ragazzi disabili che ci restituiscono la stessa gioia , lo stesso impegno e riescono a dare così un senso vero e profondo alle nostre vite. Abbiamo dimostrato nell’arco degli anni che la disabilità non è un limite ma un valore aggiunto.” Conclude la presidentessa Antonella Trombetta. Si ringraziano tutte le attività commerciali di Lesina che ci aiutano a realizzare i nostri progetti , e tutti i nostri simpatizzanti.