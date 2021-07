Musica e spettacoli teatrali: ecco 'Ascoli sotto le stelle'

Sono tante le stelle che brilleranno ad Ascoli Satriano in quattro magiche serate, dal 5 al 15 agosto. Sia quelle del firmamento che le star che si esibiranno sul palco sono state chiamate ad illuminare la prima edizione di 'Ascoli sotto le Stelle', rassegna di spettacoli organizzata dal Comune di Ascoli Satriano, nelle persone del sindaco Vincenzo Sarcone, del delegato allo spettacolo Potito Giuliani, del presidente del Comitato feste Roberto Melillo, con la direzione artistica di Renato Moscato e Gianni Cuciniello e l’organizzazione generale della manifestazione affidata all’Associazione musicale 'Suoni del Sud' di Foggia.

'Ascoli sotto le Stelle' proporrà le perfomance di artisti famosi e di importanti nomi del panorama culturale, cinematografico, teatrale e televisivo, nonché tanta musica live di grande attrattiva e qualità. A presentare tutti gli eventi sarà Sharon Ritucci.



Il primo appuntamento, quello del 5 agosto, vedrà esibirsi la Suoni del Sud Band con Silvia Mezzanotte quale ospite d’onore. Nel corso della serata verrà premiato Antonio Giampaolo della Maestro Production.

Il 9 agosto spazio ancora alla musica con la voce di Valentina Iannone, accompagnata dalla Suoni del Sud Band, e alla comicità trascinante di Paolo Caiazzo e Santino Caravella.

Due giorni dopo, l’11 agosto, è in programma un omaggio ad Ennio Morricone, con lo spettacolo 'Note di Celluloide', che propone 50 anni di storia del cinema ripercorsi da Violante Placido in un affascinante viaggio tra le più belle colonne sonore eseguite e interpretate dall'Orchestra 'Suoni del Sud'.

Si chiude domenica 15 agosto con il concerto 'Ferragosto in Jazz' dello 'Stefano Capasso Quartet feat Chantanna', evento realizzato in collaborazione con l’associazione di cultura musicale Let's Jam.



Tutti gli spettacoli cominceranno alle 21 e sono a ingresso libero, con posti a sedere fino ad esaurimento disponibilità.