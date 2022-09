Ad Aqp il 'Premio Internazionale Re Manfredi' per l’innovazione e la sostenibilità

Un riconoscimento per l'importanza istituzionale di Acquedotto Pugliese e per la creazione della web tv Tva. In occasione della premiazione annunciato anche il sostegno di Aqp alla creazione di un museo dell’acqua a Manfredonia