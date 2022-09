Ad Apricena si celebra il ‘September Beer Fest’

L’estate 2022 porta ancora nella città di Apricena tanti turisti e famiglie - anche a settembre - e questo ritmo non sembra placarsi.

Nell’ultimo weekend del mese (sabato 24 e domenica 25 settembre) si terrà il ‘September beer fest’, un evento del tutto nuovo organizzato insieme a ConfEventi, Amip e 3MG Eventi.

Saranno due serate - come di consueto - aperte a tutti, giovani e famiglie e ad ingresso assolutamente gratuito. Oltre all’animazione per i più piccoli, con le giostre gonfiabili e tante altre sorprese, sarà assicurato tanto buono street food tipico per tutta la serata, tutto comodamente in Via San Nazario, nella zona giostre.