Imperdibile Aperol Party a Carapelle: un'esplosione di gusto e divertimento il 29 dicembre

L'atmosfera frizzante e la vivacità di Aperol si uniranno per dare vita a una serata indimenticabile il prossimo 29 dicembre a Carapelle. L'evento, denominato "Aperol Party," promette di trasformare la serata in un'esperienza unica, all'insegna del buon gusto e del divertimento.

Mix di intrattenimento di alta qualità al Mambo Lounge Bar

Il Mambo Lounge Bar, rinomato per la sua atmosfera accogliente e il design moderno, situato in via Alcide De Gasperi 15/17, sarà la cornice perfetta per questa festa esplosiva. La serata prenderà il via alle ore 21:00 e si protrarrà fino a notte fonda, regalando ai partecipanti un mix di intrattenimento di alta qualità.

Ciò che rende davvero speciale questo evento è la presenza di affascinanti hostess del brand Aperol, pronte a guidare i presenti attraverso una serata di puro divertimento. Vestite con i colori vibranti del marchio, le hostess non solo creeranno un'atmosfera accogliente ma omaggeranno i partecipanti con esclusivi gadget a tema Aperol, trasformando la serata in un'esperienza memorabile.

Programma dell'evento

Ore 21:00 - Apertura delle porte: i partecipanti saranno accolti da un'accogliente atmosfera e potranno godere di una vasta selezione di drink e stuzzichini proposti dal Mambo Lounge Bar.

Ore 21:30 - Benvenuto Aperol: le hostess Aperol daranno il benvenuto ai presenti, distribuendo gadget a tema e offrendo la possibilità di scattare foto indimenticabili.

Ore 22:00 - Aperitivo in stile Aperol: un momento dedicato all'aperitivo, con drink speciali preparati con la celebre bevanda arancione, accompagnati da deliziosi finger food.

Ore 23:00 - Intrattenimento musicale: la serata sarà accompagnata da un eclettico mix di musica, con un Dj che farà ballare i presenti con i ritmi più accattivanti del momento.

Ore 01:00 - Conclusione dell'evento: l'Aperol Party al Mambo Lounge Bar si concluderà, ma i ricordi di una serata spensierata e divertente resteranno indelebili.

Come partecipare

Per partecipare a questa festa unica, basta presentarsi al Mambo Lounge Bar di Carapelle il 29 dicembre. L'ingresso è libero, e l'evento è aperto a tutti coloro che desiderano condividere una serata di divertimento, buon cibo e ottima musica.

Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza unica all'Aperol Party al Mambo Lounge Bar di Carapelle il prossimo 29 dicembre. Unitevi alla festa e preparatevi a brindare ad una serata straordinaria!

Per maggiori informazioni visiate la pagina Facebook e Instagram del Mambo Lounge Bar.