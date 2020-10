Aperitrawellit Lucera: 2mila anni di storia tra le strade e i monumenti

Colonia prima romana e poi, con Federico II, saracena; tra le strade e i monumenti di Lucera potremo osservare l'evoluzione di 2000 anni di storia.



A conclusione della visita guidata ci aspetterà un aperitivo al Ristorante N8 Food&Coffee, dove nel 1899 venne trovato un monumentale mosaico policromo di epoca romana appartenente alle terme.



Insieme visiteremo:

- Cattedrale;

- Circolo Unione;

- Palazzi storici;

- Santuario di San Francesco Antonio Fasani;

- Riusi di reperti romani;

- Riusi di reperti Medievali;

- Chiesa della Madonna del Carmine.



ORARI:

Cattedrale di Lucera ore 17:00, conclusione presso N8 Food&Coffee ore 19:30



SERVIZI INCLUSI:

- tour con guida turistica abilitata

- aperitivo

- assicurazione



COSTI

€ 15 a persona.

Per i bambini sotto i 10 anni il costo è di € 8.

Per i bambini da 0 ai 3 anni è GRATIS



DISPONIBILITA':

Numero minimo 20 partecipanti, numero massimo 40 partecipanti.



SCADENZA:

Posti limitati, prenotazione e pagamento anticipato obbligatorie entro il 17 ottobre.



INFOCOVID:

Obbligo mascherina e firma del registro presenza, come da normativa vigente.



BIGLIETTERIA:

Online su trawellit.it; presso l'Agenzia Viaggi Vivere E Viaggiare Foggia o l'ufficio di Trawellit.



CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910



Questo evento è patrocinato dal Delegazione FAI Foggia e in collaborazione con l'Agenzia Viaggi Vivere & Viaggiare Foggia.