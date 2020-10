AperiTrawellit Bovino

Bovino è una città d'arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano nonché uno dei "Borghi più Belli d'Italia" per le sue strade lastricate con sassi di fiume, gli stretti vicoli e i secolari monumenti realizzati per la sua posizione strategica.

Dopo aver visitato il borgo faremo un aperitivo nel centro del paese presso la Pasticceria Giannotti, premiata come "Mastro Panettone" per i prodotti da forno.



Insieme scopriremo

- Cattedrale;

- Castello;

- Centro storico;

- Museo Civico Carlo Gaetano Nicastro;

- Panorama dai resti delle mura romane ed il particolare Buco di San Marco;

- Quartiere di San Martino;

- Municipio e Chiesa del Purgatorio.



ORARI:

Villa Comunale di Bovino ore 17.00, conclusione presso Pasticceria Giannotti ore 19.30.

SERVIZI INCLUSI:

- tour con guida turistica abilitata

- aperitivo

- assicurazione



COSTI

€ 15 a persona.

Per i bambini sotto i 10 anni il costo è di € 8.

Per i bambini da 0 ai 3 anni è GRATIS



DISPONIBILITA':

Numero minimo 20 partecipanti, numero massimo 40 partecipanti.



SCADENZA:

Posti limitati, prenotazione e pagamento anticipato obbligatorie entro il 21 novembre.



INFOCOVID:

Obbligo mascherina e firma del registro presenza, come da normativa vigente.



BIGLIETTERIA:

Online su trawellit.it; presso l'Agenzia Viaggi Vivere E Viaggiare Foggia o l'ufficio di Trawellit.



CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910



Questo evento è patrocinato dalla Pro Loco Bovino Unpli e dal Delegazione FAI Foggia e in collaborazione con l'Agenzia Viaggi Vivere & Viaggiare Foggia.