'Aperi-trawellit' a Bovino: passeggiata antistress con aperitivo e una visita guidata in uno dei borghi più belli d'Italia

Una passeggiata antistress nella fresca Bovino, con aperitivo e una visita guidata in uno dei borghi più belli d’Italia. L'evento prevede un aperitivo e la visita guidata al centro storico di Bovino tra la Cattedrale, il Palazzo Ducale e le inerpicate stradine panoramiche. L’idea è, dunque, 'Aperi-Trawellit Bovino', in collaborazione con il bar Giannotti, pasticceria pluripremiata per la realizzazione di panettoni artigianali.



Ci si ritroverà per l’aperitivo e poi una lunga passeggiata con una guida turistica abilitata nel borgo con un panorama unico sui Monti Dauni e il Tavoliere al tramonto. La visita ha una durata di circa 1h30m.



L'evento si svolgerà all'aperto nel rispetto di tutte le norme anti-COVID vigenti, in particolare secondo le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive e ricreative" del 10 giugno 2020 della Regione Puglia. Attività patrocinata dalla Pro Loco di Bovino e dalla Delegazione FAI di Foggia.



La guida turistica parla anche la lingua inglese.



Costo del biglietto: € 15,00 dai 12 anni in su; € 7,00 dai 6 agli 11 anni. Include l'aperitivo e la visita guidata.



Per maggiori informazioni



mail: info@trawellit.it

cell. +39 327 172 7910

Scopri di più su Trawellit e sui nostri eventi.



Trawellit è vincitore PIN > pingiovani.regione.puglia.it