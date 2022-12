Antonino sold out a Foggia e Cerignola: il vincitore di Tale e Quale Show torna a casa e riempie i teatri

“Ho il cuore pieno di voi”: così Antonino Spadaccino, già 4 giorni fa, ringraziava i suoi fan dai social dopo il sold out registrato per i due concerti in programma oggi a Foggia al Teatro del Fuoco e domani, 27 dicembre, al Teatro Roma di Cerignola.

Dopo il Christmas Show nella sua città, serata all’insegna della solidarietà perché il ricavato sarà devoluto all’Ail, il vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show regalerà anche al pubblico di Cerignola una serata magica dal sapore tutto natalizio. Il cantante foggiano si esibirà in concerto domani 27 dicembre alle 21. L’evento è stato realizzato con il contributo del Comune di Cerignola e in collaborazione con l’associazione di promozione sociale LiberArti e rientra nel cartellone di attività natalizie della città di Cerignola 'Natale in allegria'.

“Siamo felicissimi di ospitare questo grande talento della nostra terra - dichiara Simona Sala, direttrice artistica del Roma Teatro - L’evento gratuito ha già registrato il tutto esaurito. Abbiamo voluto riservare l’invito innanzitutto ai nostri abbonati e a tutti gli allievi della scuola di Teatro, ma anche alle associazioni culturali e del terzo settore che operano a Cerignola. Siamo sicuri che la voce calda di Antonino regalerà una serata di grandi emozioni”.

Solo ieri Antonino Spadaccino ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo ‘Comunque sia’, fuori il 13 gennaio 2023. “Sta per iniziare un altro viaggio”, ha scritto il cantante recentemente insignito anche del Premio Mia Martini 2022.