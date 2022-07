Antonio Del Sordo in concerto a San Giovanni Rotondo: il batterista garganico presenta il suo ultimo lavoro

Il batterista Del Sordo in concerto a San Giovanni Rotondo, anteprima del suo ultimo lavoro

Il quartetto proporrà alcuni brani del disco in uscita a ottobre, si tratta del primo lavoro discografico a nome del noto batterista garganico.

Al suo primo lavoro discografico a nome suo, Antonio Del Sordo batterista multipercussionista di origini sangiovannesi, accompagnato da eccellenti musicisti:Giovanni Amato tromba e flicorno, Francesco Palmitessa chitarra, Nicola Borrelli contrabbasso. Il quartetto sarà in piazza a San Giovanni Rotondo, domenica 31 luglio, alle ore 21, il concerto si svolgerà nella centralissima Piazza Dei Martiri all’interno della rassegna estiva “Ri…estate a San Giovanni Rotondo organizzata dall’amministrazione comunale.



Del Sordo è nato a San Giovanni Rotondo nel 1971, si diploma in Strumenti a percussione presso il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, nel 1996, sotto la guida del M° Antonio Santangelo. Durante gli studi molteplici sono le soddisfazioni nel campo musicale con concorsi, corsi di perfezionamento e concerti con orchestre sinfoniche e cameristiche, con formazioni di fama nazionale ed internazionale che vanno dal jazz al contemporaneo. Ha suonato con diversi musicisti e con direttori di rilievo internazionale. Collabora con diversi Jazzisti quali F.Bosso, V. Di Modugno, M.Carrabba, T.Ciavarella. Il suo modo di vedere la funzione del percussionista, in modo molto ampio, lo ha sempre portato a percorrere svariati territori musicali, seppur distanti per epoche e generi, ed è proprio questa caratteristica che lo rende originale in ogni sua performance. Dal 2018 è membro della Nazionale Italiana Jazzisti ,una Onlus con la quale si esibisce in campo e sul palco a scopo di beneficenza.