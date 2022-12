Il ritorno di Antonino a Foggia: il vincitore di 'Tale e Quale' protagonista nel 'Christmas Show' al Teatro del Fuoco

Lunedì 26 dicembre - alle ore 20 - al Teatro del Fuoco, si terrà lo straordinario Christmas Show di Antonino (Ph. Assunta Servello), fresco vincitore del Tale e quale show di Rai1! I più famosi brani natalizi e tante sorprese, per una serata all’insegna della musica e della solidarietà! Il ricavato del concerto, patrocinato dal nostro Club, sarà devoluto in beneficenza all’AIL, per contribuire alla lotta alle leucemie.

Info: 3484203420