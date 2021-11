A Manfredonia è tempo di Anteprima Festival

Anteprima Festival è una manifestazione culturale nata con la finalità della promozione della musica e del repertorio chitarristico, organizzata, dall’Associazione Duo Caputo Pompilio, di San Giovanni Rotondo, promossa con la collaborazione dell’Associazione La Traccia Nascosta A.P.S., di Manfredonia.



Il programma prevede 3 appuntamenti concertistici, musicisti selezionati dal Direttore Artistico M° Luciano Pompilio, dove si esibiranno artisti apprezzati a livello internazionale. Di grande spessore artistico e culturale con interessanti ricadute sul turismo del Territorio.Dal largo consenso del pubblico che attesta quanto sia diffuso l’amore per la chitarra e in genere per la musica che ci incoraggia a proseguire nell'impegno a promuoverne la diffusione.



Anteprima Festival, ha ottenuto il patrocinio del Assessorato Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica della Regione Puglia.



Le tre serate concertistiche si svolgeranno presso la sede de La Traccia Nascosta A.P.S., sita in Via San Francesco n°66, Manfredonia (FG)



Con contributo d’ingresso di 6,00 euro per i NON SOCI dell’Associazione.



Acceso con obbligo di green pass