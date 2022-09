Orta Nova ricorda Mario Frasca a 11 anni dalla sua scomparsa

Nell'undicesimo anniversario della scomparsa, a Orta Nova si commemora la figura di Mario Frasca, il caporal maggiore capo caduto in Missione Internazionale di Pace all'estero, a Herat in Afghanistan, per un ostacolo posto al centro della carreggiata che fece ribaltare il mezzo Vtlm Lince.

Le celebrazioni, in programma venerdì 23 settembre, inizieranno alle ore 10, con il ritrovo della autorità presso il Cimitero Comunale di Orta Nova. Alle 10.15, la deposizione della corona d'alloro al Sacello monumentale. Alle ore 11, la Santa Messa in suffragio presso la chiesa Bvm Addolorata di Orta Nova.