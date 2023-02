Fa festa la Louis Braille Onlus di Foggia: "10 anni di interventi e servizi socio-educativi al servizio del territorio"

Il 22 febbraio 2013 è stata costituita in Foggia la Louis Braille Società Cooperativa Sociale Onlus, con la finalità di assicurare ai disabili visivi testi scolastici trascritti in Braille, supporto scolastico e assistenza specialistica domiciliare, laboratori di creatività e di partecipazione sociale. Ed il 22 febbraio 2023, nell’Auditorium della Biblioteca di Foggia La Magna Capitana, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle ore 15.00 alle 18.00, verranno ripercorsi i momenti e le attività che hanno accompagnato la crescita di tanti giovani, ridato fiducia alle famiglie e illuminato i giorni bui di adulti con disabilità complesse. Grazie all’annuale convenzione con l’Ente Provincia, a circa 50 alunni/studenti disabili visivi frequentanti le scuole della provincia di Foggia, la Louis Braille assicura il necessario affiancamento tiflologico da parte di Educatori specificamente formati ed aggiornati in collaborazione con l'Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione ed il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Foggia, perché la tiflo-pedagogia è una scienza e non improvvisazione didattica e metodologica. Il Prof. Dario Ianes (Docente di Pedagogia e Didattica alla Libera Università di Bolzano e cofondatore del Centro Studi Erickson) ed altri Esperti di livello nazionale, parleranno della coprogettazione in classe e delle esperienze in atto con l’Icf-Cy. Diversi studenti affetti da cecità o ipovisione con disabilità aggiuntive, che non sempre hanno la possibilità di accedere a corsi di formazione professionale, trovano grande giovamento nel partecipare alle attività di socializzazione e di creazione di piccoli manufatti presso i laboratori della Cooperativa, migliorando così la loro qualità di vita.

Alla Tavola rotonda 'I nostri partner', parteciperanno i Presidenti (o loro rappresentanti) di Fondazioni e Associazioni di Promozione Sociale e Culturale: Uici/Irifor Foggia - Mira/Il Proteo - Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze dell’educazione - Fondazione 'Gli occhi del cuore' - Presidio del Libro 'RivoltaPagina' - Rete Metodologia Pedagogia dei genitori - AbilNova Cooperativa Sociale (Trento). Tali partner collaborano fattivamente con la Louis Braille per la realizzazione di progetti finalizzati alla crescita dei disabili visivi, alla valorizzazione del patrimonio storico del territorio e contro la povertà educativa, coinvolgendo numerose scuole e biblioteche comunali.

Nella sessione pomeridiana 'Nuovi orizzonti', verranno esaminate alcune prospettive di implementazione dei Servizi e di sviluppo della Louis Braille, anche in sinergia con realtà cooperativistiche più avanzate e presenti in altre parti d’Italia. Interverranno, tra gli altri, il Prof. Filippo Cruciani (Oculista e Docente in Oftalmologia Università Sapienza di Roma), che parlerà della bellezza della vista e dell'importanza di prendersene cura, ed il Direttore Generale della ASL di Foggia, Dott. Antonio Nigri, che parlerà dei nuovi servizi di riabilitazione per disabili visivi. L'evento, realizzato in collaborazione con il Polo Biblio Museale di Foggia e la Biblioteca di Foggia La Magna Capitana, sarà coordinato e condotto dalla giornalista Marzia Campagna. Nell’area mostre della Biblioteca di Foggia La Magna Capitana sarà possibile visionare ausili e tecnologie per non vedenti ed ipovedenti.