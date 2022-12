La Capitanata fa il tifo per Anna Pia Masciaveo: la 22enne di Cerignola sogna Miss Italia

Il giorno della finale nazionale di Miss Italia è arrivato. Oggi 21 dicembre, a partire dalle 19, in diretta streaming sulle piattaforme del concorso di bellezza giunto alla 83^ edizione, 21 ragazze provenienti da tutta Italia si sfideranno per conquistare la corona più ambita. A rappresentare la Puglia ci sarà Anna Pia Masciaveo, 22 anni di Cerignola.

Diplomata nel settore moda, si occupa della gestione delle casse in un supermercato. La semplicità è, per lei, sinonimo di eleganza. Partecipa a Miss Italia per riscattarsi: ha avuto un passato da modella, terminato a causa di una relazione tossica, in cui la gelosia e la possessività non le hanno permesso di spiccare il volo.

Il sogno di Miss Italia, che rappresenta un’esperienza che le ha consentito di accrescere la sicurezza in sé stessa, è cominciato per lei con la vittoria della finale regionale di Miss Sorriso Puglia del 30 luglio a Spinazzola.

A settembre poi, nel corso delle prefinali nazionali tenutesi a Fano, la nomina come unica rappresentante della regione Puglia che per il primo anno è stata affidata all’agenzia esclusivista Carmen Martorana Eventi per l’organizzazione del lungo tour di selezioni.

Dal Crowne Plaza Rome St. Peter’s della capitale, il giornalista Salvo Sottile condurrà l’atteso evento che vedrà la giuria, presieduta da Massimo Boldi, incoronare la ragazza più bella del Paese come vincitrice del concorso di Patrizia Mirigliani.

E tutti i pugliesi, c’è da scommetterci, faranno il tifo per Anna Pia Masciaveo Miss Italia 2022.