Gli chef Angelo Costante e Libero Ratti rivisitano il menù turistico con una cena a quattro mani

Venerdì 17 maggio a partire dalle 19, all’Elda Hotel di Monte Sant’Angelo si terrà una cena con uno speciale menù creato e realizzato da Angelo Costante, chef e patron del ristorante ‘Eden’ di Peschici e Libero Ratti e Zlata Vilshuk, rispettivamente executive chef e direttrice dell’Elda Hotel.

“Un percorso degustazione di otto portate – spiegano gli organizzatori – all’insegna della tradizione, una rivisitazione del menù turistico giocando sull’aggettivo ‘turistico’, che solitamente ha un’accezione negativa in riferimento a un’offerta gastronomica, creando un vero e proprio racconto del territorio, del cibo consapevole e degli ingredienti genuini del Gargano, tra mare e foresta”.

Dalla carrellata di antipasti mare e terra alla lasagna ‘uscita male’ secondo la tradizione garganica, passando per il raviolo ripieno di spaghetto alle vongole e la frittura mista preparata con cacioricotta panato con alice locale, aglio orsino in tempura giapponese e cozza fritta in carpione con bagna acida, fiori di borragine e rapa fermentata, la serata sarà un’occasione per conoscere da vicino le specialità del luogo e i suoi produttori.

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 0884.594685 – 353.3039282.