Al Teatro del Fuoco in scena 'Raccontami che... ti racconto', lo show per supportare l'Andos

Arte e beneficenza, un binomio da sempre vincente. E così a Foggia giovedì 6 luglio il comitato cittadino dell’A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) si affida proprio all’arte per raccogliere fondi per le proprie attività.

Alle 20.30 al Teatro del Fuoco andrà in scena ‘Raccontami che… ti racconto’, uno spettacolo che vedrà esibirsi tantissimi performer locali e un ospite d’eccezione, il cantante e compositore Attilio Fontana, noto al grande pubblico per aver fatto parte da giovanissimo della boy band ‘I Ragazzi Italiani’, poi diventato volto del ‘Tale e Quale Show’ e oggi impegnato in tante fiction televisive.

A presentare la serata sarà il duo comico foggiano, ormai lanciato sui palcoscenici nazionali, composto da Dino La Cecilia e Fabio Conticelli.

L’Associazione A.N.D.O.S. (il comitato foggiano è presieduto dalla professoressa Elisabetta Valleri) è impegnata nella promozione di iniziative volte a favorire un completo recupero (fisico, psicologico e sociale) delle donne che hanno subito un intervento al seno, e nella sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce. E’ una onlus e si avvale di volontari in continua formazione.