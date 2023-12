L’Amore gentile alla ribalta nello spettacolo per famiglie della Piccola Compagnia Impertinente

L’Amore gentile alla ribalta. L’appuntamento delle Feste con la stagione di teatro per famiglie della Piccola compagnia impertinente di Foggia parla di amore attraverso il mito.

Lo scopo è educare alla bellezza dei sentimenti attraverso i classici e al loro messaggio universale e senza tempo. “Amore & Psiche” è infatti il titolo del secondo spettacolo del cartellone di “Invisibili alla ribalta”, stagione che vuole portare alla ribalta le idee e il punto di vista dei bambini attraverso sei eventi per genitori e figli in cui il concetto di invisibilità viene affrontato da un punto di vista ludico, vero comune denominatore della rassegna. Consigliato ai bambini dai 6 anni in su, 'Amore & Psiche' andrà in scena nei giorni 22, 23, 29 e 30 dicembre e poi 5 e 6 gennaio, alle 19.30, al Piccolo teatro impertinente di Via Castiglione 49.

“Il nostro desiderio - spiegano i direttori artistici Asia Correra e Mario Mignogna, che hanno scritto insieme il testo teatrale - è di raccontare a bambini e genitori l'amore gentile, idea sempre più lontana nel periodo storico che viviamo”. Gli interpreti sono Francesca Camplese, Asia Correra, Celeste Morese e Arturo Severo, mentre la regia è di Mario Mignogna; Veronica Ricucci è assistente alla regia. La trama dello spettacolo è molto coinvolgente: Psiche si risveglia in un palazzo sfarzoso, lontano da casa. Ad accoglierla ci sono gli Ilarini, gli spiritelli che custodiscono quella strana dimora. La informano che è lì perché è stata invitata a un appuntamento galante. Unica regola della serata: non accendere mai la luce. Quando sta per mettersi a letto, qualcuno entra nella sua stanza. È un ragazzo buono. La fanciulla scopre per la prima volta l'amore gentile: ascolto e non sordità, dialogo e non bisticcio, tenerezza e non prepotenza. Ma se vuole continuare a vivere questo incanto deve accettare l’invisibilità del suo compagno. Perché? E chi è la misteriosa ombra che ogni notte la raggiunge per stare insieme? Per informazioni, si possono contattare i numeri 329.3848435 e 0881.1961158.