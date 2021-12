Al via la nuova stagione degli Amici della Musica San Severo: in locandina Simona Molinari, musicisti internazionali e orchestre

Sarà il concerto di Capodanno, come di consueto, a inaugurare la nuova stagione concertistica degli Amici della Musica di San Severo che si preannuncia ricca di appuntamenti di ogni genere e gusto musicale. Domenica 1° gennaio al Teatro Verdi di San Severo l’Orchestra Sinfonica di Capitanata diretta dal Maestro Benedetto Montebello farà da apripista alla 53.ma stagione dell’Associazione diretta da Gabriella Orlando.

Tra gli ospiti, il 22 gennaio 2022, presso l’Auditorium della chiesa Sacra Famiglia sono attesi il Trio Rospigliosi con lo spettacolo “Dall’opera alla danza” mentre domenica 30 gennaio si esibiranno Lorenzo Parisi e Giuseppe Maiorca, rispettivamente al violino e pianoforte, con il concerto dal titolo “Salut d’amour”. Sabato 12 febbraio 2022 nella magnifica cornice del Teatro Verdi Cristian Levantaci e l’Orchestra Sound Ensemble ci faranno ascoltare le più belle canzoni dell’indimenticabile Lucio Battisti mentre domenica 20 (location ancora da definire) la Logos Orchestra diretta dal maestro Teresa Laera omaggerà altri due grandi artisti del panorama musicale italiano: Nino Rota ed Ennio Morricone.

Domenica 6 marzo, al Teatro Verdi l’Associazione ospiterà Kelly Joyce e Teo Ciavarella Jazz Trio con lo spettacolo “Vivre la Vie”; domenica 27, nell’Auditorium Sacra Famiglia, sarà la volta del Duo Conterpoint (flauto e chitarra) con lo spettacolo “Suoni migranti”. Sabato 2 aprile si terrà un evento celebrativo per i 60 anni di attività del Rotary International di San Severo mentre venerdì 29 aprile, per la sezione “Grandi Interpreti” sono attesi Bruno Canino, Riccardo Zamuner e Rossella Cardaropoli (trio pianoforte, violino e violoncello). Venerdì 6 maggio 2022 al Teatro Verdi è attesa Simona Molinari con un concerto pop jazz tutto da scoprire. E poi ancora Federico Paci e Tatiana Vratonjc rispettivamente al clarinetto e al pianoforte (domenica 29 maggio - Auditorium Sacra Famiglia); Sabrina Gasparini, Gentjan Llukaci e Denis Biancucci con “Canzoni d’autore” venerdì 24 giugno presso il chiostro del Mat - Museo alto tavoliere. Dopo la pausa estiva, domenica 24 settembre presso l’Auditorium della Sacra Famiglia Joseph Arena al violino e Maria Assunta Munafò al pianoforte si esibiranno con lo spettacolo “Il violino virtuoso”. Tre gli spettacoli in programma ad ottobre: domenica 9 “Le donne di Puccini” con Aurelio e Paolo Pollice per un duo pianistico a quattro mani; sabato 15, il RondoTrio e domenica 23 il Duo Claude Hauri e Corrado Greco per la sezione “Grandi Interpreti”.

Domenica 6 novembre, gli Amici della Musica ospiteranno l’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta dal maestro Benedetto Montebello e sabato 26 l’Orchestra di fiati del Conservatorio Umberto Giardino diretta da Michele Milone. La 53.ma stagione concertistica si concluderà il 5 dicembre con Jae Hong Park, vincitore del Concorso Internazionale pianistico Busoni. «Siamo entusiasti per questa nuova stagione, che speriamo non subisca interruzioni a causa della pandemia, e vi aspettiamo con gioia», dichiara Gabriella Orlando, presidente dell’Associazione.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura.

INGRESSO CONSENTITO SOLO CON SUPER GREEN PASS

Cdp Service per Amici della Musica