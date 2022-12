La nuova ricca stagione degli 'Amici della musica': in locandina Papaleo e Gualazzi

Sarà il Concerto di Capodanno, come di consueto, a inaugurare la Stagione 2023 degli Amici della Musica di San Severo che si preannuncia ricca di appuntamenti di ogni genere e gusto musicale. Domenica 1° gennaio, al Teatro Verdi di San Severo sarà di scena l’Orchestra ICO Suoni del Sud diretta dal Maestro Marco Moresco: farà da apripista alla 54.ma stagione dell’Associazione diretta dalla prof.ssa Gabriella Orlando. I concerti in cartellone propongono una grande varietà di stili e generi come il jazz e il teatro nel solco di una tradizione ormai consolidata del sodalizio sanseverese. Tra gli ospiti, sabato 21 gennaio 2023, presso il Cinema Cicolella di San Severo sono attesi Ginger Brew & Teo Ciavarella Jazz Quartet con lo spettacolo ‘Com’è profondo il mar’. Appuntamento di prestigio venerdì 3 febbraio, quando sempre al Teatro “Verdi” arriva l’attore Rocco Papaleo con la sua band e lo spettacolo ‘A proposito di Rocco’. Venerdì 10 febbraio, sempre al “Verdi”, va in scena il Gala Lirico con l’Orchestra di Fiati del “Conservatorio Giordano” di Foggia diretta dal Maestro Michele Milone. Sabato 11 marzo 2023, al Teatro Verdi, il Piccolo Ensemble Musike presenta ‘Canzonissima: voci e volti della fortuna’ mentre venerdì 24 nell’Auditorium della chiesa “Sacra Famiglia” si esibisce la pianista Yuna Tamogamy, vincitrice del Concorso Internazionale ‘Fondazione Napolitano’.

Gli appuntamenti in programma ad aprile 2023 prevedono l’esibizione di Raphael Gualazzi, cantautore, pianista e jazzista di fama mondiale vincitore della categoria Giovani del Festival di Sanremo 2011, che presenta al Teatro Verdi lo spettacolo 'Il Bar del Sole' e con il duo composto da Giusy Miriam e Luciana Pompilio (voce e chitarra) per lo spettacolo “Passioni d’amore e anime popolari” (location da definire). Sabato 6 maggio, è atteso il Piano Trio Fiorentia mentre venerdì 12 è la volta del duo pianistico composto da Elvira Foti e Roberto Metro con ‘Opera e operetta’.

Entrambi gli spettacoli si terranno all’Auditorium della chiesa ‘Sacra Famiglia’. L’ultimo spettacolo prima della pausa estiva è previsto il 23 giugno all’interno del chiostro del Mat (Museo Alto Tavoliere) con i The Wevers Trio e le loro ‘Follie musicali’. Sabato 7 ottobre, il Duo composto dal flautista Pietro Doronzo e dal pianista Francesco Monopoli presenta lo spettacolo “Dall’Opera al jazz Tango”; sabato 21 invece è atteso il pianista Georgi Mundrow con ‘Dancing keys’. Entrambi i concerti avranno luogo presso l’Auditorium della chiesa Sacra Famiglia. E poi ancora Giandomenico Cupaiolo e l’Orchestra Ico Suoni del Sud con ‘Nessun sentire è mai troppo lontano’ (sabato 11 novembre - location da definire); Maria Serena Salvemini, violinista primo premio all’International Moscow Music Competition (sabato 25 novembre - Auditorium Sacra Famiglia). La 54.ma stagione concertistica si conclude con lo spettacolo “Ludwing: la musica nel silenzio” (luogo e data da definire).

“Siamo pronti e soddisfatti del cartellone della prossima stagione concertistica dell’Associazione Amici della Musica. Un’offerta musicale che spazia nei generi - commenta Gabriella Orlando - per un pubblico sempre più eterogeneo, dai giovani ai meno giovani, dagli appassionati di musica classica a coloro che amano i ritmi jazz. Ne approfitto per ringraziare il pubblico che anche quest’anno ci ha seguito con calore e con un’importante presenza durante tutti i nostri concerti. Auguro a tutti un sereno Natale e un felice 2023”. Gli eventi sono organizzati con il sostegno del Ministero della Cultura e la Regione Puglia – (Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, PACT - Polo di riferimento per l'Arte, la Cultura e il Turismo nella Regione Puglia- e PiiiL Cultura in Puglia) e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura - Città di San Severo.

Per informazioni: 329.1286673 - 348.6628775 Cdp Service per Amici della Musica