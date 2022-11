Amici della Musica: i più grandi successi di Giacomo Puccini con il Duo Aurelio e Paolo Pollice

Prosegue con successo la Stagione concertistica degli Amici della Musica, giunta alla 53.ma edizione. L’Associazione, presieduta dalla prof.ssa Gabriella Orlando ospita, venerdì 2 dicembre 2022, presso l’Auditorium della Chiesa Sacra Famiglia di San Severo, sipario alle ore 19.45 (porta ore 19), il duo pianistico a 4 mani composto da Aurelio e Paolo Pollice con lo spettacolo “Il pianoforte virtuoso”. In programma le trascrizioni originali per pianoforte a quattro mani dalle opere di Giacomo Puccini, l’ultimo esponente della grande tradizione operistica italiana. Manon Lescaut, Bohéme, Tosca, Madama Butterfly, Turandot le composizioni che proporrà il duo Pollice, una sorta di The Best Of delle opere sulle quali si basa maggiormente la notorietà di Puccini presso il grande pubblico. Creazioni per il teatro d’opera che i fratelli Pollice affrontano dosando tecnica e trasporto con l’obiettivo di far “cantare” la tastiera e che permetteranno al pubblico di avvicinarsi non solo all’eleganza della musica classica ma anche a quella lirica spesso associata unicamente al teatro d’opera, accettando così la sfida di farsi interpreti di un intero mondo musicale attraverso il solo suono di un pianoforte.

L’evento è patrocinato dal Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Pact (Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia) e PiiiL Cultura. Aurelio e Paolo Pollice si sono diplomati in pianoforte rispettivamente con Sergio Perticaroli al Conservatorio di Roma e con Antonio Ballista al Conservatorio di Milano. Dopo aver vinto, numerosi concorsi pianistici nazionali, importanti, per la loro formazione musicale sono stati gli incontri con i Maestri Vincenzo Vitale, Nunzio Montanari, Massimo Bertucci e Sergio Fiorentino. Svolgono un’intensa attività concertistica che li ha portati nelle più importanti città italiane per prestigiose società tra cui, Milano Serate musicali, Napoli Associazione Scarlatti, Palermo Amici della Musica, ed in Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Israele, Usa e Messico. Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e due pianoforti e orchestra con celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca… e registrato per Radio France, Radio Vaticana, Radio tre, e Radio Clasica e Radio Nacional de Espana. Ospite di prestigiosi festivals internazionali, il Duo ha, tra l’altro, presentato in prima esecuzione assoluta opere di Anzaghi, Boccadoro, Bosco, Del Corno, Molino, Castiglioni, Lorenzini. Insegnano Pianoforte presso il Conservatorio di Vibo Valentia dove svolgono un’intensa ed appassionata attività didattica. Tengono corsi e master classes in Italia ed all’estero (Bulgaria, Romania ed Ungheria) con allievi vincitori di numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Per informazioni: 329.1286673 - 348.6628775 Cdp Service per Amici della Musica