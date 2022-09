A San Severo “Il violino virtuoso” con Maria Assunta Munafò e Joseph Arena

Ritornano, dopo la pausa estiva, gli appuntamenti con la rassegna musicale degli Amici della Musica di San Severo. La 53.ma stagione concertistica dell’Associazione presieduta da Gabriella Orlando ospita sabato 24 settembre 2022 Maria Assunta Munafò (pianoforte) e Joseph Arena (violino) con lo spettacolo “Il violino virtuso”. Il concerto si terrà presso l’auditorium della Chiesa Sacra Famiglia di San Severo alle ore 19.45 (porta ore 19.15).

Particolarmente affascinante il programma con il quale si cimenteranno Munafò e Arena e, rispettivamente madre e figlio, tutto all’insegna del virtuosismo. Il concerto vedrà l'esecuzione di alcune delle pagine per violino e pianoforte più famose per fascino e stile: la Sonata op.100 n°2 di Johannes Brahms, cui seguiranno Polonaise Brillante op. 21 di Henry Wieniawski e la Sonata n° 1 i D minor op. 75 di Camille Saint Saëns. Un concerto in cui il violino non si trova più subordinato rispetto alla tastiera nella scena musicale, ma al contrario ne diviene parimenti protagonista grazie al legame indissolubile che s'instaura tra il timbro dello strumento ad arco e le idee compositive.

L’evento è patrocinato dal Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale e con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura.

JOSEPH ARENA è nato a Messina nel 1997, figlio d’arte, spinto dall’interesse verso il violino e la musica classica in generale, ha intrapreso lo studio del violino a 7 anni con il padre diplomandosi a soli 17 anni con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica di Messina. Ha seguito i corsi di perfezionamento del M° Franco Mezzena a Forza d’Agrò (ME), del M° Felice Cusano a Gubbio (PG) e del M° Francesco Manara nel corso annuale di Forza d’Agrò (ME). Ottiene il titolo di studio di II livello presso il Conservatorio di Musica di Santa Cecilia in Roma in “Musica da Camera” con il massimo dei voti. Dal 2010 suona costantemente con il Trio Ars Vetus (2 violini e clavicembalo) nel repertorio barocco e con il Trio Amaj (2 violini e pianoforte) nel repertorio romantico; con quest’ultima formazione si è già esibito, oltre che in molte città italiane, in Germania, Spagna e Francia ed ha inciso un CD con musiche di Mozowski, Saint-Saens, Shostakovich, Albeniz e Brahms. Joseph ha ricoperto il ruolo di spalla presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani, che lo ha coinvolto in una tournée Europea con tappe a Udine, Trieste, Belgrado e Novi Sad. Attualmente insegna al Liceo Musicale “Bisazza” di Messina.

MARIA ASSUNTA MUNAFO' si è diplomata all’età di 19 anni in pianoforte. Ha seguito i corsi di perfezionamento dei maestri Francois Joel Thiollier e Joseph Paratore al Mozarteum di Salisburgo e del M° Kostantin Bogino a Roma. Inoltre si è perfezionata per la musica da camera con il M° Edoardo Hubert ad Assisi e con il M° Carlo Chiarappa sempre al Mozarteum di Salisburgo. Ha inciso diversi CD, tra cui uno interamente dedicato al dimenticato compositore messinese Riccardo Casalaina. Svolge intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero ed ha al suo attivo più di 400 concerti sia da solista (clavicembalo e pianoforte), sia in diverse formazioni cameristiche. Suona regolarmente la spinetta e il clavicembalo con l’Ensemble Barocco di Messina e l’Orchestra da Camera di Messina. E’ docente di pianoforte presso la SMIM Paino di Messina.

Per informazioni: 329.1286673 - 348.6628775