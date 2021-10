Amici della Musica Foggia: il giovane talento Osvaldo Fatone in concerto al 'Giordano'

Gli Amici della Musica di Foggia hanno sempre dimostrato una grande attenzione nei confronti dei giovani talenti: all’inizio delle loro carriere, fiutandone il talento, ma anche quando i loro diventano nomi affermati nel panorama musicale internazionale, per riconoscergli l’apprezzamento che meritano. Se, poi, questi musicisti sono legati al nostro territorio, l’attenzione e l’entusiasmo assumono dimensioni ancora più importanti.

Una prova giungerà sicuramente dal concerto in programma per lunedì 25 ottobre 2021 al Teatro Comunale “Umberto Giordano” di Foggia, per la 51^ stagione musicale in corso, sul palco salirà il pianista Osvaldo Fatone: nato a Manfredonia nel 1995, vanta un curriculum davvero degno di rispetto.

Dopo la laurea con lode e menzione speciale al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari nel 2016, ha seguito seminari, masterclass, esperienze di formazione di alto livello. Ma il suo debutto in orchestra è datato 2007, con il Concerto K467 di Mozart, al quale sono seguite esibizioni da solista in Italia e all’estero, in sale prestigiose come l’Auditorium Parco della Musica di Roma e in manifestazioni importanti come il “Festival dei due mondi” di Spoleto. La Chopin Society gli ha chiesto di esibirsi in due concerti da solista in Germania, facendogli conseguire un notevole successo personale. Tra i tanti riconoscimenti ricevuti, spicca la vittoria nella sezione dedicata all’interpretazione pianistica della XIII edizione del Premio Nazionale delle Arti presieduto dal M° Benedetto Lupo.

Ingresso alle 20.00, inizio alle 20.30.

I biglietti rimasti disponibili possono essere ritirati dalle 19.00 presso il Teatro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...