Amici della Musica Foggia: al 'Giordano' protagonista il pianista Filippo Gorini

È inevitabile che in stagioni ricche di proposte, come quelle che gli Amici della Musica di Foggia organizzano da più di cinquant’anni, alcuni appuntamenti si rivelino particolarmente attesi per via della notorietà e della bravura di chi ne sarà protagonista. In questo caso, l’attesa è ampiamente giustificata se a salire sul palco del Teatro Comunale “Umberto Giordano” sarà il pianista Filippo Gorini (photo Marco Borggreve).

Il suo repertorio è ricchissimo, perché riesce ad abbracciare un arco temporale che parte dal Barocco e giunge fino alle composizioni contemporanee di maestri come Stockhausen, ma è nella produzione beethoveniana che il musicista tocca punte di assoluta eccellenza. Non a caso, nel 2015 ha vinto il concorso Telekom Beethoven con il voto unanime della giuria e il premio del pubblico, sia in semifinale che in finale, della stessa competizione. Alle Variazioni Diabelli di Beethoven era dedicata la sua prima incisione discografica realizzata alla Beethovenhaus di Bonn e pubblicata dall’etichetta francese Alpha Classics. Anche in questo caso, la sua aderenza al repertorio del compositore è stata salutata da ottimi consensi a livello internazionale: The Guardian gli ha tributato cinque stelle, lo stesso ha fatto Diapason d’Or scrivendo che “è nata una stella”.

Alla predilezione per Beethoven, negli ultimi anni, si è aggiunta la volontà di esplorare l’Arte della Fuga e l’eterna attualità di Bach: Gorini ha affrontato questo repertorio così versatile e ancora capace di fornire nuovi percorsi di interpretazione con l’intelligenza, la precisione e la maturità che caratterizzano tutta la sua carriera.

Ingresso alle 20.00, inizio alle 20.30.

I biglietti rimasti disponibili possono essere ritirati dalle 19.00 presso il Teatro.

