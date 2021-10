Amici della Musica Foggia: il giovane pianista Christian De Luca si esibisce al Giordano

La stagione musicale organizzata dagli Amici della Musica, che quest’anno è giunta alla sua 51^ edizione, si appresta a celebrare il gradito ritorno in terra di Capitanata di uno dei suoi talenti più brillanti.

Giovedì 14 ottobre, infatti, al Teatro Comunale “Umberto Giordano” si esibirà il pianista Christian De Luca. Nato a San Giovanni Rotondo nel 1993, De Luca ha debuttato con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia all’età di 17 anni; un anno dopo, si sarebbe diplomato sotto la guida del Maestro Claudio Trovajoli con tanto di lode e menzione d’onore. Proprio nelle aule dell’istituzione culturale foggiana, il giovane pianista si imbatte in un fortepiano viennese dei tempi di Mozart: questo incontro segnerà l’inizio della sua passione per le tastiere storiche.

Questo preciso interesse ha arricchito il bagaglio con cui De Luca è partito per New York, dove si è trasferito all’età di vent’anni per perfezionarsi alla Juilliard School of Music: le prove selettive che permettono l’accesso alla scuola sono notoriamente durissime, e il pianista pugliese le ha superate brillantemente, conseguendo il Master di perfezionamento pianistico e diventando addirittura uno dei docenti di pianoforte complementare della Juilliard. I sacrifici, la lungimiranza, l’impegno sono stati ripagati da numerosi riconoscimenti. Tra questi, la vittoria della prima edizione dell’Early Piano Competition a Berkeley, in California.

Infine, una curiosità. Christian De Luca è stato protagonista di un cortometraggio della società “Aeroporti di Roma” girato durante il lockdown imposto dalla pandemia: per lanciare un messaggio di speranza, il pianista suonava un gran coda su una pista di decollo dell’Aeroporto Internazionale di Fiumicino. Una scelta azzeccata, dal momento che questo musicista ha più volte dimostrato di saper volare lontano.

Ingresso alle 20.00, inizio alle 20.30.

I biglietti rimasti disponibili possono essere ritirati dalle 19.00 presso il Teatro.

